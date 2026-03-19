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Nordsee-Flitzer-Gewinnspiel: Gewinnerfamilie nimmt neuen BMW MINI in Dornumersiel in Empfang

(lifePR) (Wilhelmshaven/Dornumersiel/Greetsiel, )
Freude an der niedersächsischen Nordseeküste: Die Gewinnerfamilie des großen Nordsee-Flitzer-Gewinnspiels hat am Freitag, 13. März 2026, offiziell ihren Hauptpreis entgegengenommen – einen vollelektrischen BMW MINI Cooper SE im markanten Nordsee-Flitzer-Design. Melanie Tittel aus Dreieich, ihr Mann und ihre zwei Kinder verbrachten im August 2025 ihren Urlaub auf dem Campingplatz „Camping am Deich“ in Upleward in der Krummhörn und wurden als Gewinnerfamilie gezogen.

Die Übergabe fand in Dornumersiel statt. Überreicht wurde das Fahrzeug durch Die Nordsee GmbH – vertreten durch Benjamin Buserath (Geschäftsführer Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel), Rolf Kopper (Geschäftsführer Tourismus GmbH Gemeinde Dornum) und Eske Gobes (Marketingleiterin Wangerland Touristik GmbH). Melanie Tittel zeigte sich begeistert: „Wir können es immer noch kaum glauben – bisher haben wir noch nie etwas gewonnen, und dann gleich ein Auto! Der Gewinn kommt genau zur richtigen Zeit. Bei den aktuellen Spritpreisen ist ein Elektroauto für uns ideal. Wir sind gespannt auf das Fahren mit Strom – gerade im Stadtverkehr ist das perfekt für uns und unsere Familie.“ Benjamin Buserath zeigte sich ebenfalls begeistert: „Der Nordsee-Flitzer ist ein starkes Symbol für die enge Zusammenarbeit unserer Küstenorte. Er zeigt, wie wir gemeinsam nachhaltige Mobilität fördern und Gäste für umweltfreundliche Angebote begeistern können.“ Christian Gerlig ergänzte: „Der Nordsee-Flitzer ist mehr denn je ein wichtiges Angebot für die klimafreundliche Mobilität unserer Gäste in der Region. Wir freuen uns, dass immer mehr Orte dieses Modell übernehmen und damit zur Stärkung des nachhaltigen Tourismus an der niedersächsischen Nordseeküste beitragen.“

Das Gewinnspiel

Über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs NordseeCard-Orten hatten 2025 die Chance auf einen ganz besonderen Preis: einen vollelektrischen MINI Cooper SE der neuesten Generation im markanten Nordsee-Flitzer-Design. Am Gewinnspiel nahmen Besitzerinnen und Besitzer einer NordseeCard teil – an der Aktion beteiligten sich die NordseeCard-Orte Butjadingen, Dornum, Krummhörn-Greetsiel, Wurster Nordseeküste, Wangerland und Norden-Norddeich. Die NordseeCard ist der digitale Urlaubsbegleiter der Region und bietet ihren Inhaberinnen und Inhabern zahlreiche Vorteile von kostenfreien oder ermäßigten Angeboten bis hin zu nachhaltigen Mobilitätsoptionen wie dem Nordsee-Flitzer.

Das Projekt Nordsee-Flitzer

Das Projekt Nordsee-Flitzer wurde 2015 von „Die Nordsee GmbH“ ins Leben gerufen und steht heute für innovative, nachhaltige Besuchermobilität an der niedersächsischen Nordseeküste. Ziel ist es, Gästen flexible und klimafreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten zu bieten. Die Flotte umfasst derzeit elf Fahrzeuge in vier Gemeinden: drei im Wangerland, drei in Dornum, drei in der Krummhörn und zwei in Butjadingen. Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) unterstützt und vermarktet das Projekt sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, um die Bekanntheit zu steigern und die Nutzung zu optimieren.

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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