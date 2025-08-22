Norderney — erste Destination mit dem Prädikat „Nordsee- und Thalassoheilbad“

Johannes Groß (Dortmund), Kopf und Gründer der German Tenors, gilt als einer der letzten Heldentenöre unserer Zeit.

(Dortmund), Kopf und Gründer der German Tenors, gilt als einer der letzten Heldentenöre unserer Zeit. Oscar Marin (Barcelona), einst Schüler von Montserrat Caballé, steht heute weltweit auf Bühnen – von Europa bis China.

(Barcelona), einst Schüler von Montserrat Caballé, steht heute weltweit auf Bühnen – von Europa bis China. Ricardo Marinello (Italien/Deutschland) gewann bereits mit 18 Jahren die Castingshow „Das Supertalent“, setzte seine klassische Ausbildung fort und begeistert heute mit seiner lyrischen Tenorstimme – zuletzt auch als TikTok- Star.

Norderney erreicht einen historischen Meilenstein: Als erste Destination in Deutschland erhält die Insel die offizielle Prädikatisierung als Nordsee- und Thalassoheilbad. Die feierliche Übergabe erfolgt im Rahmen eines großen Festaktes am Donnerstag, 4. September 2025, zu dem das Staatsbad Norderney einlädt. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Kurplatz.Vertreter:innen des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sowie des Niedersächsischen Heilbäderverbandes werden die Urkunde überreichen und damit die Bedeutung Norderneys als führende Gesundheitsdestination unterstreichen. Anlass ist zugleich das Jubiläum „75 Jahre Nordseeheilbad Norderney“, das die traditionsreiche Geschichte der Insel im Gesundheitstourismus würdigt.Die Prädikatisierung ist ein staatlich verliehenes Qualitätssiegel, das bestätigt, dass ein Ort über natürliche Heilmittel verfügt, diese fachgerecht nutzt und medizinisch-therapeutischen Voraussetzungen erfüllt. Für Norderney bedeutet dies eine bundesweit einzigartige Doppelqualifikation: Als Nordseeheilbad nutzt die Insel das Hochseeklima mit Wind, Sonne und salzhaltiger Luft gezielt für Prävention, Therapie und Regeneration. Als Thalassoheilbad kommen zusätzlich Meerwasser, Schlick und Algen zum Einsatz. Wissenschaftlich fundierte Kur- und Gesundheitsangebote, Thalasso-Kompetenzzentren wie Deutschlands größtes Thalassohaus, dem Badehaus Norderney, sowie die direkte Lage am Meer bilden die Grundlage dieser Auszeichnung. Damit erhalten Gäste und Patient:innen ein verlässliches Gütesiegel für höchste Qualitätsstandards.Der Festakt auf dem Kurplatz ist ein Geschenk an alle Insulaner:innen, Gäste und Norderneyfans. Die transparente Bühne im Herzen des Platzes sorgt dafür, dass das Geschehen aus allen Perspektiven erlebbar ist. Nach den offiziellen Ansprachen beginnt gegen 19.30 Uhr das musikalische Hauptprogramm: Unter dem Titel „Luciano – 3 Tenöre feiern eine Legende“ ehren Johannes Groß, Oscar Marin und Ricardo Marinello den Jahrhunderttenor Luciano Pavarotti, der 2025 seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte.Begleitet von der international ausgezeichneten Tastenvirtuosin Claudia Hirschfeld erklingen weltberühmte Arien von Verdi, Puccini und Donizetti ebenso wie italienische Kanzonen, darunter „Nessun dorma“, „O sole mio“, „Caruso“ oder „Granada“. Alles wird hundert Prozent live und ohne Mikrofone dargeboten, ganz im Sinne Pavarottis.Der Festakt ist bewusst in einer besonderen Atmosphäre gestaltet, die an die bekannten „Norderneyer Classic Nights“ erinnert. Besucher:innen des Festaktes sind eingeladen, Decken und Picknickkörbe mitzubringen und den Abend in geselliger Runde unter freiem Himmel zu genießen. Das Staatsbad Norderney lädt herzlich dazu ein, diesen einzigartigen Abend mitzuerleben, der die 75-jährige Tradition als Nordseeheilbad mit der zukunftsweisenden Prädikatisierung als Nordsee- und Thalassoheilbad verbindet und so einen fulminanten Abschluss der Sommersaison 2025 bildet. Diese natürlichen Reize werden gezielt in Prävention, Therapie und Regeneration eingebunden. Fachärzte mit Zusatzqualifikationen im Bereich Klimatherapie, spezialisierte Physiotherapeut:innen sowie geschulte Kur- und Wellnessteams sorgen dafür, dass Gäste medizinisch kompetent betreut werden. Regelmäßige wissenschaftliche Überprüfungen garantieren, dass die therapeutische Wirksamkeit den aktuellen Standards entspricht.Als Thalassoheilbad nutzt Norderney zusätzlich die natürlichen Heilmittel des Meeres – Meerwasser, Schlick und Algen – in vielfältigen Anwendungen. Spezielle Thalasso-Kompetenzzentren bieten Bäder, Packungen, Inhalationen und Bewegungstherapien direkt am Meer an. Medizinische Betreuung und moderne Diagnosemöglichkeiten sichern dabei, dass jede Anwendung individuell abgestimmt werden kann.Eine besondere Rolle spielt das Badehaus Norderney, das als größtes Thalassohaus Deutschlands weit über die Insel hinaus Maßstäbe setzt. Mit seinen umfangreichen Therapie- und Wellnessbereichen verbindet es die traditionelle Nutzung der Naturheilmittel des Meeres mit modernster Gesundheitskompetenz. Gäste finden dort ein einzigartiges Angebotsspektrum von klassischen Thalasso-Anwendungen über medizinische Therapien bis hin zu präventiven Programmen für alle Altersgruppen – mit Angeboten wie beispielsweise der Gesundheitsreise, der ambulanten Badekur sowie dem Seminar „Thalassotherapie in Theorie und Praxis“.Das Badehaus Norderney ist damit nicht nur ein architektonisches Wahrzeichen, sondern auch ein medizinisch-therapeutisches Zentrum, das die hohe Qualität der Insel im Bereich Gesundheit und Prävention sichtbar macht.Mit dieser Kombination vereint Norderney das Beste aus zwei Welten: die gesundheitsfördernde Kraft des Nordsee-Klimas und die gezielte therapeutische Nutzung maritimer Naturheilmittel. 