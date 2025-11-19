Norderney: Thalassotherapie in Theorie und Praxis

Das Thalasso-Team des bade:haus Norderney bietet erneut ein Wochenendseminar „Thalassotherapie in Theorie und Praxis“ an, das von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Februar 2026 stattfinden wird. Das Seminar fand erstmals 2008 auf Norderney statt. Dieser neue Kurs ist somit bereits die 16. Veranstaltung.



Das dreitägige Seminar beinhaltet 16 Unterrichtseinheiten mit anerkannten ärztlichen Fortbildungspunkten. Die wissenschaftliche Kursleitung hat der Norderneyer Privatdozent Dr. Friedhart Raschke inne, der mittlerweile als „Thalasso-Urgestein“ national bekannt ist. Weitere Referent:innen neben Dr. Friedhart Raschke sind Norderneys Thalassokoordinatorin Anja Raschke, die Osteopathin und Heilpraktikerin Karin Rass sowie die Museumspädagogin Elise Terfehr.



Das Seminar ist für Mitarbeitende unterschiedlichster Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen, Tourismus, SPA und (Medical-) Wellnessbereich (beispielsweise Bademeister, Sporttherapeuten, Gesundheitspädagogen, Masseure) geeignet.



Im Rahmen der Unterrichtseinheiten werden eine Vielzahl von ThalassoThemen vermittelt. Zu den Kursinhalten gehören folgende Schwerpunkte: Einführung medizinische Klimatherapie, Abhärtung und Thalassotherapie, Bewegungstherapie im Meer und am Strand, Geschichte des Badens, Thalasso in Europa, Thermoregulation im und am Meer, Workshop „Was verstehst du unter Thalasso?“, Führung durch das Museum Nordseeheilbad Norderney, Thalassowanderung mit atemtherapeutischen Anwendungen, Selbsterfahrung der Wirkprinzipien von Thalassotherapie (Peeling im Dampfbad, Schlickanwendung, Atemübungen im MeerwasserDampfbad).



Bei den bisherigen Seminaren kamen die Teilnehmenden aus den Küstenregionen von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Dänemark. Insofern hatten alle natürlich bereits Berührungspunkte mit der Thalassotherapie. Die Referenten bieten mit dem Angebot die Möglichkeit auf eine Vertiefung und wissenschaftliche Untermalung ihrer täglichen Arbeit.



Im vergangenen Jahrhundert hat der Norderneyer Kinderarzt Prof. Wolfgang Menger (1919-2006) die heilenden Kräfte von Wind und Wasser in seinen Behandlungen genutzt, Abhärtungsverfahren entwickelt und die Klimatherapie in der Arbeit eingesetzt. Die Seminare bauen auf den Erkenntnissen Mengers auf und werden vom Staatsbad Norderney veranstaltet.



Dass der „Impuls zur Klimatherapie“ von Norderney ausgehe, freue sie besonders, sagte Karin Rass, die Prof. Menger noch kennen gelernt hat. Er habe immer gehofft, dass seine Arbeit fortgesetzt würde, glaubte aber, dass dies wohl erst nach seinem Tod geschehe. Prof. Menger ist im Jahr 2006 verstorben und seine Ideen werden seitdem über die Insel hinaus auf die anderen Inseln und an die Küste getragen.



Am letzten Seminartag erhalten die Teilnehmenden eine exklusive Führung durch die Anwendungsbereiche des bade:haus Norderney, bei der sie alles über Inhalte der Angebote und Ausstattung der Räume erfahren können.



Natürlich wird auch der Original Norderneyer Schlick thematisiert, der im Watt von Norderney gewonnen wird. Der Schlick ist ein Naturprodukt mit heilender Wirkung, er enthält lebenswichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium, Phosphor und Schwefel und über 50 Prozent Meersalzwasser, dieses Zusammenspiel an natürlichen Inhaltsstoffen sorgt für eine enorme Wirkkraft auf der Haut.



Weitere Informationen und Anmeldung: norderney.de/seminarthalassotherapie



