Norderney: Musik neu erleben zwischen Nordsee, Inselarchitektur und innovativen Konzertformaten

Die Staatsbad Norderney GmbH lädt gemeinsam mit dem treppenhausorchester aus Hannover zum 7. Sea Sounds Festival vom 10. bis 30. August 2026 ein. Drei Wochen lang wird die Insel erneut zur Bühne für außergewöhnliche Klangwelten und innovative Konzertformate.Seit seiner Premiere im Jahr 2020 hat sich das Festival zu einem festen Bestandteil des sommerlichen Kulturprogramms auf Norderney entwickelt. Auch 2026 bringt das treppenhausorchester — bundesweit bekannt für seine experimentellen, immersiven Konzertinszenierungen — klassische Musik in überraschende Kontexte und besondere Räume.Das treppenhausorchester wurde 2006 in Hannover unter dem Namen Orchester im Treppenhaus von dem Cellisten und Dirigenten Thomas Posth gegründet. Seinen ungewöhnlichen Namen verdankt das Ensemble seinen ersten Konzerten im Treppenhaus der Cumberlandschen Galerie am Schauspiel Hannover — ein Ort, der sinnbildlich für die künstlerische Haltung des Orchesters steht: raus aus dem klassischen Konzertsaal, hinein in neue Räume, neue Perspektiven und neue Hörerfahrungen.Von Beginn an verfolgte das Ensemble das Ziel, klassische Musik aus gewohnten Ritualen zu lösen und sie als lebendiges, zeitgenössisches Erlebnis erfahrbar zu machen. Statt traditioneller Konzertdramaturgien entwickelt das treppenhausorchester eigene Formate, die Musik, Raum, Licht, Dramaturgie und Publikum in einen intensiven Dialog bringen. Dabei entstehen Konzertabende im Dunkeln, inszenierte Raumkonzerte, performative Projekte oder Begegnungsformate, die die Grenze zwischen Bühne und Publikum bewusst auflösen.Das Ensemble zählt rund 20 professionelle Musikerinnen und Musiker und ist regelmäßig bei renommierten Festivals und Spielstätten in ganz Deutschland zu Gast. Für seine innovativen Ansätze wurde es mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Theaterpreis „DER FAUST“ (Perspektivpreis) sowie mit bedeutenden Kulturpreisen des Landes Niedersachsen.Die Zusammenarbeit zwischen dem treppenhausorchester und der Staatsbad Norderney GmbH verbindet kulturelle Innovationskraft mit der besonderen Atmosphäre der Insel. Ziel ist es, Musik nicht nur aufzuführen, sondern erlebbar zu machen — nahbar, intensiv und offen für unterschiedliche Publikumsgruppen.„Inmitten seiner Konzertsaison an den großen Häusern in ganz Deutschland, ob Elbphilharmonie, Alte Oper Frankfurt oder Kölner Philharmonie, kommt das treppenhausorchester zum Sea Sounds Festival drei Wochen lang auf Norderney zusammen. Diese Zeit bringt für das Orchester wichtige Konzentration in der musikalischen Arbeit mit sich, ist aber auch ein Hort der Kreativität, der Neuentwicklungen, und nicht zuletzt auch eine wunderbare Zeit in der traumhaften Natur, im Meer, in den Dünen und mit den Menschen auf Norderney“, erklärt treppenhausorchséster-Gründer Thomas Posth. Du weiter: „Beim Sea Sounds Festival bringen wir die ganze Insel zum Klingen. Ob in den Dünen, am Leuchtturm, im Watt, in den fabelhaften Konzertsälen oder im Kurtheater, ob beim Sonnenuntergangskonzert beim Fahrradkonzert oder der Kammermusik im großen Saal: Überall gehen besondere musikalische Momente mit den außergewöhnlichen Orten eine magische Verbindung ein“.Gerade die landschaftliche Weite, das Licht, die Architektur und die besondere Stimmung Norderneys bieten ideale Voraussetzungen für die künstlerische Handschrift des Orchesters. Dabei versteht sich das Sea Sounds Festival als ein Ereignis für die gesamte Insel: Konzerte finden nicht nur in etablierten Spielstätten statt, sondern bewusst auch an ungewöhnlichen Orten — unter freiem Himmel, in der Natur und in unterschiedlichen Räumen des öffentlichen Lebens. So wird die Insel selbst zum Resonanzraum der Musik.„Das Sea Sounds Festival steht für eine lebendige, zeitgemäße Kultur auf Norderney. Die Verbindung aus hochkarätiger musikalischer Qualität und außergewöhnlichen Formaten macht das Festival zu einem besonderen Erlebnis im Inselsommer“, so die Staatsbad Norderney.Ein zentrales Merkmal des Festivals bleibt auch 2026 das Pay-WhatYou-Want-Prinzip. Die Besuchenden entscheiden selbst, welchen Preis sie für den Konzertbesuch zahlen möchten. Dieses Modell schafft einen niedrigschwelligen Zugang zu anspruchsvoller Kultur und unterstreicht den offenen, einladenden Charakter des Festivals. Es ermöglicht sowohl spontane Konzertbesuche als auch eine bewusste Unterstützung des künstlerischen Projekts.Nachhaltigkeit und kulturelle Teilhabe sind dabei feste Bestandteile des Festivalgedankens. Mit dem treppenhaussteps-Programm wird ein besonderer Fokus auf die junge Generation gelegt: Ziel ist es, nicht nur Gästen der Insel besondere Musikerlebnisse zu ermöglichen, sondern langfristig sicherzustellen, dass alle Norderneyer Kinder im Laufe ihrer Schulzeit mindestens ein Konzert des Sea Sounds Festivals besuchen können.In Kooperation mit der Grundschule, der KGS sowie den Kitas und Kindergärten der Insel entstehen eigene Formate, Kurse und Workshops — auch außerhalb des öffentlichen Festivalprogramms. So wirkt das Festival über einzelne Konzerttage hinaus nachhaltig in das kulturelle Leben Norderneys hinein.Das Festivalprogramm umfasst unterschiedliche Konzertformate — von intimen Kammermusikmomenten bis hin zu inszenierten Abenden an besonderen Spielorten auf der Insel. Die einzigartige Verbindung aus Nordseekulisse, Inselarchitektur und innovativer Klanggestaltung schafft eine Atmosphäre, die es so nur auf Norderney gibt.Weitere Informationen zum detaillierten Programm sowie zu Terminen und Spielorten gibt es online unterDiese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:Staatsbad Norderney GmbHAm Kurplatz 3, 26548 Norderney