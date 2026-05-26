Neuharlingersiel: OSTFRIESLAND OPEN begeistern Gäste und Jury
Neue Sauna-Aufguss-Meisterschaft feiert eindrucksvolle Premiere in Neuharlingersiel
Vom 23. bis 25. Mai 2026 verwandelte sich die Koggen-Sauna im BadeWerk in eine außergewöhnliche Bühne voller Emotionen, Kreativität und norddeutscher Atmosphäre.
Unter dem Thema „Ostfriesland und Nordsee“ präsentierten 10 Aufguss-Profis aus Deutschland und Österreich ihre Shows – von stürmischen Nordsee-Abenteuern über ostfriesische Teekultur bis hin zu Geschichten über Matrosen, Piraten und die Kraft der Elemente. Musik, Licht, Düfte und beeindruckende Wedel-Techniken verschmolzen zu einem Sauna-Erlebnis der besonderen Art.
Die Gäste erlebten dabei keine klassischen Sauna-Aufgüsse, sondern multimediale Inszenierungen mit LED-Lichteffekten, Lasertechnik und kraftvollem Sounddesign. Veranstaltet wurde dies in einer der sieben Themen-Saunen des BadeWerk: Die einzigartige Koggen-Sauna mit Platz für bis zu 75 Gäste bot dafür die perfekte Kulisse.
Besonders hervorzuheben war die außergewöhnliche Vielfalt der teilnehmenden Show-Akteure und Teams. Mit Aufgüssen wie „Teetied“, „Zwischen Ebbe und Hitze“ oder „Von Ostfriesland nach Valhalla“ gelang es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die norddeutsche Identität kreativ und emotional in Szene zu setzen.
Ein wesentliches Merkmal der OSTFRIESLAND OPEN war die aktive Einbindung des Publikums: Die Gesamtwertung setzte sich jeweils zur Hälfte aus Jury- und Publikumsbewertung zusammen. Jeder Gast konnte nach dem Aufguss seine Bewertung abgeben und damit direkten Einfluss auf das Endergebnis nehmen.
Die Jury, bestehend aus erfahrenen Sauna- und Eventkennern, bewertete die Aufgüsse nach den Kriterien Show, Duft und Hitze sowie Technik und Highlights. Mit dabei waren Christine Stolle, Vorsitzende des Kurverein Neuharlingersiel e.V., sowie „Die Saunaküche“-Host Matthias Hübner aka Matze, die beide ihre Erfahrung und Leidenschaft für außergewöhnliche Sauna-Erlebnisse einbrachten.
Den Titel der ersten OSTFRIESLAND OPEN Sauna-Aufguss-Meisterschaft sicherte sich am Ende in der Kategorie der Einzelaufgießer Darius Dorssers mit dem Aufguss „De Nordsee Ruumt up!“, gefolgt von Jürgen Bauer auf Rang zwei und Mario Pramstaller auf dem dritten Platz.
Bei den Team-Aufgüssen sicherte sich das Team „Team Feel Good“ (Mario Pramstaller und Julia Bircsak) mit dem Aufguss „Sturm“ den Sieg. Platz zwei ging an „Die Küstenschwitzer“ (Hauke Zurwellenden und Jonathan Diedrich). Den dritten Platz belegte das Team „Die Fränkies“ (Jürgen Bauer und Verena Hübner).
Neben attraktiven Preisgeldern erhielten die Erstplatzierten zudem den OSTFRIESLAND OPEN Siegerpokal, eine Urkunde und eine exklusive Saunakelle.
Wir sind wahnsinnig stolz, die Premiere der OSTFRIESLAND OPEN Sauna Aufguss-Meisterschaft bei uns ausgerichtet zu haben. Es war ein ganz besonderes Event. Großartige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, beeindruckende Show-Aufgüsse und begeisterte Gäste haben das BadeWerk Neuharlingersiel an diesem Wochenende mit einzigartiger Atmosphäre gefüllt, so Melanie Vandershot, Leiterin des BadeWerk Neuharlingersiel.
Andreas Eden, Geschäftsführer und Kurdirektor des Kurverein Neuharlingersiel e.V. fügt hinzu: „Die erste OSTFRIESLAND OPEN im BadeWerk Neuharlingersiel war ein voller Erfolg. Es war beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Kreativität das Thema Ostfriesland und Nordsee umgesetzt wurde. Das Team des BadeWerk hat mit viel Begeisterung und Engagement ein großartiges Event organisiert, das bei unseren Gästen hervorragend angekommen ist.“
„Ich bin überglücklich, dass es uns gelungen ist, meine Idee der ostfriesischen Aufguss-Meisterschaft erfolgreich umzusetzen“, erklärt Kay Renz, Hallenbad- und Saunaleiter, „Die monatelange Arbeit des gesamten Teams des Kurverein Neuharlingersiel e.V. hat zu einer überwältigenden und erfolgreichen Premiere geführt.“
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