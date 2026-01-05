Neuharlingersiel: OSTFRIESLAND OPEN Sauna Aufguss-Meisterschaft
Samstag, 23. Mai bis Montag, 25. Mai 2026
Im Mittelpunkt steht unsere wundervolle Koggen-Sauna – eine nachgebaute Handelskogge mit 85 °C und Platz für bis zu 75 Gäste. Auf zwei Ebenen bieten wir abwechslungsreiche Event-Aufgüsse, unterstützt durch moderne LED-Bullaugen, die Stimmungen von Sonnenaufgang bis Sturm inszenieren und eine eindrucksvolle Atmosphäre erzeugen. Mit Lasertechnik und leistungsstarken Lautsprechern wird jeder Aufguss zur Show.
Insgesamt treten 20 Show-Akts als Einzelakteure oder in Teams mit bis zu drei Personen gegeneinander an – ein Erlebnis, das Gäste und Teilnehmende gleichermaßen in eine andere Welt eintauchen lässt.
Eure Bewerbungen nehmen wir bis zum 31. Januar 2026 um 24.00 Uhr entgegen.
Spätestens am 06. Februar 2026 erhalten alle Bewerber ihre Zu- oder Absage.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverein Neuharlingersiel e.V.
Marlit Brenner
Telefon: +49 (4974) 188 - 14
E-Mail: brenner@neuharlingersiel.de
Internet: www.neuharlingersiel.de