Neuharlingersiel: OSTFRIESLAND OPEN Sauna Aufguss-Meisterschaft

Samstag, 23. Mai bis Montag, 25. Mai 2026

Wir richten erstmalig die OSTFRIESLAND OPEN aus – eine offene Sauna Aufguss-Meisterschaft, zu der sich Aufguss-Profis aus dem ganzen Land bewerben können und die dem Norden ein neues Highlight verleiht. Erstmals vergeben wir attraktive Preisgelder sowie einen eigens gefertigten Siegerpokal, der den neuen Champion offiziell krönt. Das verbindliche Aufguss-Thema lautet Ostfriesland und Nordsee – eine Bühne für Kreativität, Heimatgefühl und maritime Inszenierungen.

Im Mittelpunkt steht unsere wundervolle Koggen-Sauna – eine nachgebaute Handelskogge mit 85 °C und Platz für bis zu 75 Gäste. Auf zwei Ebenen bieten wir abwechslungsreiche Event-Aufgüsse, unterstützt durch moderne LED-Bullaugen, die Stimmungen von Sonnenaufgang bis Sturm inszenieren und eine eindrucksvolle Atmosphäre erzeugen. Mit Lasertechnik und leistungsstarken Lautsprechern wird jeder Aufguss zur Show.

Insgesamt treten 20 Show-Akts als Einzelakteure oder in Teams mit bis zu drei Personen gegeneinander an – ein Erlebnis, das Gäste und Teilnehmende gleichermaßen in eine andere Welt eintauchen lässt.

Eure Bewerbungen nehmen wir bis zum 31. Januar 2026 um 24.00 Uhr entgegen.
Spätestens am 06. Februar 2026 erhalten alle Bewerber ihre Zu- oder Absage.

Kurverein Neuharlingersiel e.V.

Marlit Brenner

Telefon: +49 (4974) 188 - 14
E-Mail: brenner@neuharlingersiel.de
Internet: www.neuharlingersiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

