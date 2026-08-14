Neuharlingersiel: Krimilesung mit Christiane Franke mit musikalischer Unterstützung
Die Zuhörer lauschen ihrem humorvollen und aufregenden Neuharlingersiel-Krimi „Matjes al dente“, in dem sie die raue Nordsee und rätselhafte Verbrechen mit schrägem Humor auf unterhaltsame Weise verbindet.
Christiane Franke versteht es, mit ihrer lebendigen Art zu lesen und zu erzählen, die Gäste mitzureißen und ihnen einen unterhaltsamen wie spannenden Abend zu bereiten.
Die Autorin hat bereits über dreißig Romane und viele kriminelle Kurzgeschichten veröffentlicht. Besonders bekannt ist die gebürtige Wilhelmshavenerin für ihre zahlreichen Ostfriesland-Krimis. Ihre Werke zeichnen sich durch eine Mischung aus Spannung, Lokalkolorit und feinem Humor aus. Mit scharfem Blick für Charaktere und einem Gespür für Atmosphäre hat sie sich einen festen Platz in der deutschen Krimi-Landschaft gesichert.
Unterstützt wird die Lesung durch eine besondere musikalische Begleitung. Pianist Gernot Schulz und Sängerin Fabiane Buchheister sorgen mit stimmungsvollen Klängen für die passende Atmosphäre.
Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, mit der Autorin ins Gespräch zu kommen und ihre Bücher zu erwerben sowie signieren zu lassen.
Es gibt dazu erfrischende Getränke während man in die packende Atmosphäre des Krimis eintaucht.
Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im Kursaal des Kurverein Neuharlingersiel e.V. statt. Eintrittskarten können in der Tourist-Information, online oder an der Abendkasse erworben werden.
Preise: mit Nordsee-ServiceCard 14,00 Euro, ohne Nordsee-ServiceCard 15,00 Euro.
Weitere Informationen: Kurverein Neuharlingersiel, Edo-Edzards-Straße 1, 26427 Neuharlingersiel, Telefon 0 49 74 / 188 12, Telefax 0 49 74 / 188 82, info@neuharlingersiel.de, www.neuharlingersiel.de
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