Neuharlingersiel: Eröffnung des Sanitärgebäudes „Kapitänshus“ am Nordsee-Campingplatz Neuharlingersiel

Seit dem 17. Dezember 2025 erwartet die Gäste des Nordsee-Campingplatzes Neuharlingersiel mit dem „Kapitänshus“ ein achtes Sanitärgebäude. Auf dem weitläufigen Campingplatz mit insgesamt 1100 Stellplätzen, welcher eine ausgewogene Mischung aus Dauercamping, touristischen Stellplätzen und 200 Zeltplätzen bereithält, erleben Camper auf 280m² eine gelungene Verbindung aus Funktionalität, Komfort und maritimem Stil.Dabei profitieren Gäste von modernster Technik und nachhaltiger Bauweise. Dank Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe können sie ihren Urlaub mit gutem Gewissen genießen, während digitale Kartensysteme und bargeldloses Bezahlen für unkomplizierte Abläufe vom ersten Moment an sorgen. Besonders praktisch: Eine Digital-Signage-Infostele im „Kapitänshus“ hält Urlauber in Echtzeit über Veranstaltungen, Öffnungszeiten, BadeWerk-Angebote, Ausflugstipps und vieles mehr auf dem Laufenden.Architektonisch tauchen Besucher in eine besondere Atmosphäre ein, die den warmen Charme eines Kapitäns-Wohnhauses mit der stilvollen Ästhetik eines Schiffs verbindet. In den als Maschinenräume und Passagierräume gestalteten Bereichen stehen ihnen erstklassige Duschen, Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung, ergänzt durch exklusive Mietbäder für höchsten Wohlfühlkomfort. Überall im Gebäude entdecken Gäste regionaltypische Details, die den maritimen Charakter authentisch unterstreichen.„Mit dem Kapitänshus setzen wir neue Maßstäbe in Komfort, Service und Nachhaltigkeit auf unserem Campingplatz.", sagt Andreas Eden, Geschäftsführer und Kurdirektor des Kurverein Neuharlingersiel e.V. „Unsere Gäste finden hier eine einzigartige maritime Atmosphäre, kombiniert mit modernster Technik und privatem Wohlfühlambiente.“Kurverein Neuharlingersiel e.V.Edo-Edzards-Str. 126427 Thalasso-Nordseeheilbad Neuharlingersiel