Neues Angebot: Eltern-Kind-Yoga im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel

Das Angebot kombiniert kindgerechte Yogaübungen mit fröhlichen Bewegungen und sanften Dehnungen, die die Beweglichkeit fördern, die Muskulatur stärken und die Körperwahrnehmung verbessern. Nach den aktiven Phasen sorgen Fantasiereisen und Atemübungen für Ruhe und Entspannung. Ziel ist es, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und gemeinsam neue Energie zu tanken.
Das erwartet die Teilnehmenden:
- 45 Minuten Bewegung, Dehnung und Entspannung
- Spielerische Yogaübungen für Eltern und Kinder ab 5 Jahren
- Förderung von Beweglichkeit, Kraft und Körpergefühl
- Entspannungstechniken zur Stressreduktion
- Stärkung der Eltern-Kind-Bindung
Das Eltern-Kind-Yoga findet in Kooperation mit der LAK – Ländliche Akademie Krummhörn e. V. statt. Weitere Informationen sind unter www.lak.de erhältlich.
Empfohlen ist das Angebot für Kinder ab 5 Jahren – jüngere Geschwister dürfen aber selbstverständlich mitkommen. Yogaerfahrung ist nicht notwendig, nur die Freude an Bewegung, Entspannung und Fantasiereisen.
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Eintritt: frei
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
