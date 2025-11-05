Neue Multifunktionsanlage am Strandhaus Döse fertig gestellt
„Mit dieser Anlage möchten wir unseren Gästen und Einheimischen ein zusätzliches Bewegungsangebot schaffen, das Spaß macht und gleichzeitig die Gemeinschaft fördert“, erklärt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Nach dem großen Erfolg der ersten Multifunktionsanlage in Duhnen war es uns wichtig, auch in Döse eine entsprechende Möglichkeit zu bieten, für sportliche Momente mit Blick auf die Nordsee.“
Mit der neuen Spielfläche erweitert die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH ihr Freizeitangebot an der Strandpromenade und schafft eine weitere attraktive Möglichkeit für sportliche Aktivitäten im Freien. Die passende Ausstattung für eine Partie Volleyball wird dann ab dem Frühjahr ebenfalls bereitgestellt: Netze können ab Mai an der DRK-Station geliehen und selbst montiert werden.
