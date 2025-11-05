Kontakt
Neue Multifunktionsanlage am Strandhaus Döse fertig gestellt

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Ab sofort dürfen sich Sportbegeisterte in Döse auf noch mehr Bewegung am Meer freuen: Hinter der Düne, in direkter Nähe zum Strandhaus Döse, ist eine neue Multifunktionsanlage entstanden. Auf dem modernen Spielfeld können Besucherinnen und Besucher ab sofort Fußball und Basketball spielen.

„Mit dieser Anlage möchten wir unseren Gästen und Einheimischen ein zusätzliches Bewegungsangebot schaffen, das Spaß macht und gleichzeitig die Gemeinschaft fördert“, erklärt Olaf Raffel, Kurdirektor und Geschäftsführer der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. „Nach dem großen Erfolg der ersten Multifunktionsanlage in Duhnen war es uns wichtig, auch in Döse eine entsprechende Möglichkeit zu bieten, für sportliche Momente mit Blick auf die Nordsee.“

Mit der neuen Spielfläche erweitert die Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH ihr Freizeitangebot an der Strandpromenade und schafft eine weitere attraktive Möglichkeit für sportliche Aktivitäten im Freien. Die passende Ausstattung für eine Partie Volleyball wird dann ab dem Frühjahr ebenfalls bereitgestellt: Netze können ab Mai an der DRK-Station geliehen und selbst montiert werden.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH
Cuxhavener Straße 92
27476 Cuxhaven
Web: www.nordseeheilbad-cuxhaven.de  

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

