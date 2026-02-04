Nachhaltiger Gewinn: Die Nordsee GmbH stärkt mit dem Nordsee-Flitzer-Gewinnspiel und einem BMW MINI die touristische Markenpräsenz

Über 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs NordseeCard-Orten hatten 2025 die Chance auf einen ganz besonderen Preis: einen vollelektrischen MINI Cooper SE der neuesten Generation im markanten Nordsee-Flitzer-Design. Mit dem Gewinnspiel setzte Die Nordsee GmbH ein Zeichen für die Verbindung von Urlaubserlebnis, Nachhaltigkeit und regionaler Gemeinschaft. Beworben wurde das Gewinnspiel umfassend – digital über die Webseiten und Social-Media-Kanäle der Küstenorte, von Die Nordsee GmbH und der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) sowie klassisch mit Flyern und Plakaten. Die glücklichen Gewinner sind eine Familie, die ihren Urlaub auf dem Campingplatz „Camping am Deich“ in Upleward in der Krummhörn verbracht hat. Sie werden in den kommenden Tagen informiert und anschließend eingeladen, ihr neues Fahrzeug persönlich an der Nordseeküste in Empfang zu nehmen.



Kooperation entlang der Küste – Präsentation des Nordsee-Flitzers in Dornum



Das Fahrzeug wurde in Dornum gemeinsam von Die Nordsee GmbH sowie der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) präsentiert. Übergeben wurde es durch den Kooperationspartner Autohaus Tekken. Bei der Präsentation waren Rolf Kopper (Dornum Tourismus GmbH), Benjamin Buserath (Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel), Torsten Riedel (Wangerland Touristik GmbH) und Christian Gerlig (TANO) anwesend. Rolf Kopper betont: „Der Nordsee-Flitzer ist mehr als ein Elektroauto – er steht für unsere gemeinsame Leidenschaft, die Nordseeküste lebendig und zukunftsfähig zu gestalten. Mit Herz, Teamgeist und Innovationsfreude zeigen wir, dass nachhaltige Mobilität und Urlaubsfreude wunderbar zusammenpassen.“ Am Gewinnspiel nahmen alle Besitzerinnen und Besitzer einer NordseeCard teil. Die Karte wird in den Orten Butjadingen, Dornum, Krummhörn-Greetsiel, Wurster Nordseeküste, Wangerland und Otterndorf ausgegeben. Sie ist der digitale Urlaubsbegleiter der Region und bietet zahlreiche Vorteile und Mobilitätsoptionen wie den Nordsee-Flitzer.



Das Projekt Nordsee-Flitzer



Das Projekt Nordsee-Flitzer wurde 2015 von Die Nordsee GmbH ins Leben gerufen und steht heute für innovative, nachhaltige Besuchermobilität an der niedersächsischen Nordseeküste. Ziel ist es, Gästen flexible und klimafreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten zu bieten. Die Flotte umfasst derzeit elf Fahrzeuge in vier Gemeinden: drei im Wangerland, drei in Dornum, drei in der Krummhörn und zwei in Butjadingen. Christian Gerlig, Leiter Destinationsmanagement bei der TANO, ergänzt: „Wir unterstützen das Projekt Nordsee-Flitzer, weil es zeigt, wie nachhaltige Mobilität touristisch erlebbar gemacht werden kann. Die Nordsee-Flitzer tragen zur Stärkung des nachhaltigen Engagements und zur positiven Imagebildung der gesamten niedersächsischen Nordsee-Region bei.“

