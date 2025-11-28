Kontakt
Maritimes Inselflair zum Abschied von 2025

Programm auf Juist zum Jahreswechsel 2025 / 2026

(lifePR) (Juist, )
Die Nordseeinsel Juist läutet den Jahreswechsel 2025/26 mit einem vielseitigen Programm ein: Auf dem Kurplatz der Insel der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt Kleiner Winterzauber, ergänzt durch ein musikalisches Konzert- und DJ-Programm sowie besondere Silvester- und Neujahrsangebote. 2025 wird das erste Mal eine Eisstock-Bahn angeboten. Die Insel etabliert damit erneut ihre Position als Ort für erholsame Auszeit und besondere Momente „zwischen den Jahren“.

Kleiner Winterzauber:

Der „Kleine Winterzauber“ ist der kleine, aber feine Juister Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Punsch, Grog, Snacks und Live-Musik – sowie mit viel Geselligkeit. Der Kurplatz wird weihnachtlich geschmückt und empfängt mit einer warmen Atmosphäre.

Öffnungszeiten des Kleinen Winterzaubers auf Juist zum Jahreswechsel 2025 / 2026:

Samstag, 27.12., - Dienstag, 30.12.: täglich 12:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch, 31.12. (Silvester): ab 10:30 Uhr bis open end
Donnerstag, 01.01. (Neujahr): 15:30 – 21:00 Uhr
Freitag, 02.01., und Samstag, 03.01.: 12:00 – 21:00 Uhr

Es finden jeweils auch Konzerte mit Live-Musik statt:

27.12., 02.01. & 03.01.: Andy Siefkes (Pop- und Rock-Cover Musik)
28.12.: Björn Theilen (gefühlvolle Akustik-Musik)
29.12.: Josef Barnickel (Piano-Hits)
30.12.: Platzkonzert mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwahr Juist
31.12. & 01.01.: DJ-Set mit Neil und Ira Taylor

Alle Infos inkl. Auftrittszeiten finden sich im Veranstaltungskalender auf der Website juist.de: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender

Silvesterangebote auf Juist:

Auch an Silvester selbst werden auf Juist verschiedene Angebote gemacht.

·         Wer sich kulinarisch verwöhnen lassen möchte, erlebt in der Hubertusklause im Nordseehotel Freese ein festliches 5-Gänge-Menü (vorherige Anmeldung notwendig, Tel.: 04935 8010)

·         Für die Feierlustigen wird im Nordseehotel Freese eine Silvestergala mit Buffet und Party angeboten (vorherige Anmeldung notwendig, Tel.: 04935 8010)

·         Über den Dächern Juist feiern: Im Strandhotel Kurhaus Juist wird der Silvesterabend feierlich zelebriert mit Aperitif, Menü, Party und Mitternachtsempfang (vorherige Reservierung notwendig, Tel.: 04935 9160)

·         Wer es lieber ruhiger und meditativer angehen lassen möchte, wird im Bio-Hotel Haus AnNatur fündig. Vom 28.12. bis inkl. 02.01. lädt das Bio-Hotel zu einem Silvesterurlaub mit Fokus auf Entspannung und Entschleunigung mit Yoga, Meditation und Massagen sowie Übernachtung und Frühstück im Paket (nur noch wenige Plätze frei, Tel.: 04935 91810)

Weitere Angebote und Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel:

Auch rund um den Jahreswechsel wird es auf Juist abwechslungsreich und erlebnisreich: Am Dienstag, 30.12., spielen die Kölner Kammerphilharmoniker das traditionelle Jahresabschlusskonzert auf Juist. Sie bringen ein breites Repertoire an klassischen Stücken mit, die eine festliche Atmosphäre schaffen.

Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Ticketbuchung finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/konzert-zum-jahresende-der-kammerphilharmonie-koeln

Am 01.01. findet das Neujahrsschwimmen auf Juist statt. Mutige wagen sich zum Jahresauftakt in die stürmischen Wellen der Nordsee. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung bis 30.12. ist zwecks Organisation dennoch nötig.

Alle Informationen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/winter/erlebnisse/winter

Pünktlich zum Jahresbeginn wird ein Vortrag zum Thema „Loslassen“ mit Fokus auf Selbstfürsorge und innere Balance veranstaltet (Freitag, 02.01., 16:00 Uhr im Haus des Kurgastes). Der Eintritt ist kostenfrei. 

Für spontane Buchungen eignet sich die Last-Minute-Börse von Juist, in der regelmäßig neue Verfügbarkeiten zu den besten Angebotspreisen der Insel veröffentlicht werden: https://lastminute.juist.de/

Über Juist: 

Die Insel Juist zeigt sich im Winter und zu Jahreswechsel als entschleunigtes Erlebnis-Reiseziel: Der Winterinsel Juist bietet Einkehr, Ruhe und kleine Events. Mit dem umfassenden Programm „zwischen den Jahren“ bietet Juist Urlaubern die Möglichkeit, das Jahr stilvoll ausklingen und das neue Jahr kraftvoll beginnen zu lassen … mit Meerblick, Live-Musik, Genuss und Gemeinschaft.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

