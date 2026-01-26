Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel: Kinderkarneval am Samstag, dem 14. Februar 2026 von 15 bis 18 Uhr
Buntes Karnevalstreiben im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus
Kleine Närrinnen und Narren dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Kreative Bastelstationen, fantasievolles Kinderschminken, lustige Spiele sowie die beliebte Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm sorgen für ausgelassene Stimmung. Bei fröhlicher Musik wird getanzt, gelacht und gemeinsam gefeiert – ein echtes Highlight für Kinder bis ins Grundschulalter.
Auch für Familien mit jüngeren Kindern ist bestens gesorgt: Das Kinderhaus ist kinderwagentauglich und bietet viel Platz zum Toben, Spielen und Staunen. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenfalls gesorgt.
Der Kinderkarneval richtet sich an Familien, die gemeinsam einen unbeschwerten, kreativen und bunten Nachmittag erleben möchten.
Wichtige Hinweise:
Die Veranstaltung ist auf 20 Kinder begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0176 – 817 841 66. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Kind, begleitende Erwachsene haben freien Eintritt.
Das Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses freut sich auf viele fantasievoll verkleidete Gäste und einen fröhlich-bunten Karnevalsnachmittag.
Veranstalter: Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus
Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon 04926 / 91 88 17
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
