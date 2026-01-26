Kontakt
Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel: Kinderkarneval am Samstag, dem 14. Februar 2026 von 15 bis 18 Uhr

Am Samstag, 14. Februar 2026, lädt das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus von 15 bis 18 Uhr zum fröhlichen Kinderkarneval ein. An diesem Nachmittag verwandelt sich das Kinderhaus in ein farbenfrohes Paradies voller Fantasie, Lachen und guter Laune.

Kleine Närrinnen und Narren dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Kreative Bastelstationen, fantasievolles Kinderschminken, lustige Spiele sowie die beliebte Kinderdisco mit Lükko Leuchtturm sorgen für ausgelassene Stimmung. Bei fröhlicher Musik wird getanzt, gelacht und gemeinsam gefeiert – ein echtes Highlight für Kinder bis ins Grundschulalter.

Auch für Familien mit jüngeren Kindern ist bestens gesorgt: Das Kinderhaus ist kinderwagentauglich und bietet viel Platz zum Toben, Spielen und Staunen. Für das leibliche Wohl der Gäste wird ebenfalls gesorgt.

Der Kinderkarneval richtet sich an Familien, die gemeinsam einen unbeschwerten, kreativen und bunten Nachmittag erleben möchten.

Wichtige Hinweise:
Die Veranstaltung ist auf 20 Kinder begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0176 – 817 841 66. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Kind, begleitende Erwachsene haben freien Eintritt.

Das Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses freut sich auf viele fantasievoll verkleidete Gäste und einen fröhlich-bunten Karnevalsnachmittag.

Veranstalter: Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus
Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon 04926 / 91 88 17

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte 156.068                               

Übernachtungszahlen 838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

