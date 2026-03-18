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Land Hadeln/Wingst: Spielpark Wingst startet in die neue Saison

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Der Spielpark Wingst startet am Samstag, 21. März, um 10:00 Uhr traditionell mit Beginn der Osterferien in die neue Saison. Auf über 50.000 Quadratmetern können sich Besucherinnen und Besucher wieder auf zahlreiche Spiel- und Freizeitmöglichkeiten freuen. Dann heißt es wieder: rodeln, klettern, rutschen und spielen.

Auch in diesem Jahr gibt es neue Attraktionen im Spielpark. Neu im Angebot sind zudem E-Autos zum Selberfahren für die jüngsten Besucherinnen und Besucher. Ergänzend zu den bereits beliebten Go-Karts bietet sich damit eine weitere Möglichkeit für kleine Fahrspaß-Fans. Zudem dürfen sich die Gäste auch auf einen neuen Barfußpfad mit unterschiedlichen Untergründen freuen.

Hauptattraktion des Spielparks ist die Sommerrodelbahn, die einzige ihrer Art weit über das Cuxland hinaus. Die rund 500m  lange Bahn sorgt für rasanten Fahrspaß.. Wer seine Fahrt in Erinnerung behalten möchte, kann Fotos erwerben, die während der Abfahrt aufgenommen werden. Für zusätzlichen sportlichen Ehrgeiz sorgt eine Kamera mit Geschwindigkeitsmessung. Zu den weiteren Highlights im Spielpark zählen die Nerf-Arena, die Minigolfanlage sowie die Piratenwelt. Zahlreiche zusätzliche Rutsch-, Kletter- und Spielgeräte sorgen dafür, dass für jede Altersgruppe etwas dabei ist.

Für Familien und Gruppen stehen im Park mehrere Grillplätze zur Verfügung. Diese können nach vorheriger Reservierung genutzt werden und laden zu einem entspannten Aufenthalt im Grünen ein.

Auch in dieser Saison wird wieder die Saisonkarte angeboten. Für nur 12€ kann eine Person den Spielpark die gesamte Saison über besuchen. Der reguläre Eintrittspreis für Jung und Alt beträgt 3€.  Kostenlose Parkplätze stehen auf dem gemeinsamen Parkplatz des Spielparks sowie des Hallen- und Freibades Wingst zur Verfügung.

Weitere Informationen, auch zu den Qualitätsinitiativen, an denen der Spielpark teilnimmt – darunter „Kinderferienland Niedersachsen“ und „Reisen für alle“ – sind telefonisch unter 04778-660 sowie im Internet unter www.spielpark-wingst.de erhältlich.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 
Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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