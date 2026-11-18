Land Hadeln: Weihnachtsbörse in den Seelandhallen Achtern Diek lädt zum Stöbern und Entdecken ein | Nordseebad Otterndorf
Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Seelandhallen Achtern Diek mit kleinen Stärkungen und Getränken.
Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Seelandhallen Achtern Diek und im Pavillon statt. Der Eintritt ist frei. Alle, die Freude am Stöbern und Entdecken haben, sind herzlich eingeladen, die Weihnachtsbörse in den Seelandhallen Achtern Diek in Otterndorf zu besuchen und nach besonderen Fundstücken Ausschau zu halten und einen gemütlichen Abend in weihnachtlicher Atmosphäre zu verbringen.
Veranstaltung:
Freitag, 27. November 2026
Beginn: 17:00 Uhr
Seelandhallen Achtern Diek
Eintritt frei
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Stadt Otterndorf
Historisches Rathaus
21762 Otterndorf
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