Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.Am Freitag, 27. November 2026, laden die Seelandhallen Achtern Diek von 17 bis 21:30 Uhr zum vorweihnachtlichen Stöbern und Entdecken ein. Erstmals findet die Weihnachtsbörse in den Abendstunden statt und bietet damit einen schönen Anlass, den Tag bei einem gemütlichen Bummel zwischen weihnachtlichen Schätzen und besonderen Stücken ausklingen zu lassen.Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Seelandhallen Achtern Diek mit kleinen Stärkungen und Getränken.Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Seelandhallen Achtern Diek und im Pavillon statt. Der Eintritt ist frei. Alle, die Freude am Stöbern und Entdecken haben, sind herzlich eingeladen, die Weihnachtsbörse in den Seelandhallen Achtern Diek in Otterndorf zu besuchen und nach besonderen Fundstücken Ausschau zu halten und einen gemütlichen Abend in weihnachtlicher Atmosphäre zu verbringen.Freitag, 27. November 2026Beginn: 17:00 UhrSeelandhallen Achtern DiekEintritt freiStadt OtterndorfHistorisches Rathaus21762 Otterndorf