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Land Hadeln/Wanna/Cuxland: Ferienaktion im MoorIZ Ahlenmoor am 7. Juli 2026

(lifePR) (Wanna/Cuxland, )
Wenn Greifvögel lautlos durch die Luft gleiten und Eulen ihre beeindruckenden Fähigkeiten zeigen, wird Naturwissen zu einem ganz besonderen Erlebnis: Am Dienstag, 7. Juli 2026, lädt das MoorInformationsZentrum Ahlenmoor (MoorIZ) Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren zu einer spannenden Ferienaktion rund um die faszinierende Welt der Jäger der Lüfte ein.

Unter dem Titel „Auf leisen Schwingen“ nimmt Falknerin Leonie Johland die Teilnehmenden mit auf eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise. Dabei stellt sie ihre Greifvögel und Eulen persönlich vor und erklärt kindgerecht, warum Greifvögel so außergewöhnlich scharf sehen können, wie sie jagen und was sie von anderen Vogelarten unterscheidet. Durch eine Gruppengröße von max. 20 Kindern ist sichergestellt, das  sowohl Tier wie Teilnehmende ein schönes Erlebnis haben.

Im praktischen Teil erleben die Kinder die Tiere aus nächster Nähe und dürfen – je nach Situation – selbst aktiv werden sowie viele Fragen stellen. Kleine Experimente mit Falken- und Eulenfedern sowie spannende Einblicke unter dem Mikroskop machen das Naturerlebnis besonders anschaulich. Die Ferienaktion verbindet Wissen, Begeisterung für die Natur und den respektvollen Umgang mit Tieren auf eindrucksvolle Weise. Das Angebot kann am 7. Juli um 10 und um 13 Uhr gebucht werden und dauert jeweils 90 Minuten. Die Kosten liegen bei 16 Euro.

Das MoorIZ ist die zentrale Informations- und Erlebniseinrichtung im Ahlenmoor. Die Gäste erhalten hier spannende Einblicke in die einzigartige Moorlandschaft, ihre Tier- und Pflanzenwelt sowie die Bedeutung des Moores für Klima- und Naturschutz. Mit abwechslungsreichen Veranstaltungen, Moorbahnfahrten, Führungen und Mitmachangeboten macht das MoorIZ Natur für Groß und Klein erlebbar.

Eine Online-Anmeldung ist über www.ahlenmoor.de möglich.

Weitere Informationen gibt es direkt im MoorIZ, Am Hohen Kopf 321776 Wanna
mooriz@ahlenmoor.de. Telefon (0 47 57) 8 18 95 58.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Michael Johnen
Teamleitung Tourismus

Telefon:  04751 - 91 91 46
michael.johnen@land.hadeln.de

Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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