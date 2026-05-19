Land Hadeln/Wanna/Ahlenmoor: Waldtage im Ahlenmoor: Exkursionen mit Waldpädagoge Martin Jonas am 28., 29. und 30. Juli den Wald am Moor entdecken
Am 28., 29. und 30. Juli 2026 haben Interessierte die Gelegenheit, den besonderen Wald im Ahlenmoor bei einer rund zweieinhalbstündigen Exkursion kennenzulernen. Der Wald liegt mitten im Moor und bietet mit alten Baumbeständen sowie jungen Naturverjüngungsflächen spannende Einblicke in die Entwicklung der Landschaft. Im Mittelpunkt der Führungen stehen Themen wie moderne Forstwirtschaft, Waldtiere und die Auswirkungen des Klimawandels auf die heimischen Wälder. Zudem wird die Frage beleuchtet, welche Rolle neue Baumarten künftig spielen könnten und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Präparate verschiedener Waldbewohner ergänzen die Exkursion und vermitteln Wissenswertes über deren Lebensräume und Lebensweisen. Die Veranstaltungen richten sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen und verbinden Naturerlebnis, Information und aktive Entdeckungstouren im Waldgebiet am Ahlenmoor.
Die Exkursionen beginnen jeweils um 10:15 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder. Empfohlen werden wetterangepasste Kleidung sowie festes Schuhwerk.
Darüber hinaus lässt sich der Aufenthalt im Ahlenmoor mit weiteren Angeboten kombinieren, darunter eine Fahrt mit der Moorbahn, ein Besuch der Ausstellung im MoorInformationsZentrum oder eine Einkehr im Café/Restaurant Torfwerk.
Weitere Informationen und Tickets:
MoorInformationsZentrum Ahlenmoor
Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna Ahlen-Falkenberg
Telefon: 04757 8189558
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
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Teamleitung Tourismus
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