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Land Hadeln/Wanna/Ahlenmoor: Klimakapriolen der Erdgeschichte - Ein spannender Vortrag mit Dr. Hannes Grobe am 29. März im MoorIZ Ahlenmoor

(lifePR) (Wanna/Ahlenmoor, )
Das Thema Klima ist aktueller denn je. Am Sonntag, den 29. März 2026, um 16:00 Uhr lädt das MoorInformationsZentrum (MoorIZ) zu einem faszinierenden Vortrag mit dem Diplom-Geologen Dr. Hannes Grobe ein. Unter dem Titel „Klimakapriolen der Erdgeschichte“ gibt der Experte Einblicke in die erdgeschichtliche Perspektive auf Klimaveränderungen und zeigt auf, wie diese unseren Planeten über Milliarden von Jahren geprägt haben.

Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt – genug Zeit für vielfältige Klimaveränderungen, die durch Kontinentalverschiebungen, geologische Prozesse und andere Faktoren beeinflusst wurden. Dr. Grobe erläutert, wie diese Veränderungen nicht nur das Antlitz unseres Planeten formten, sondern auch die Evolution vorantrieben und die menschliche Kultur prägten. Der Vortrag verbindet grundlegende Zusammenhänge mit der aktuellen Klimaforschung und macht deutlich, dass die Menschheit vor einer ihrer größten Herausforderungen steht.

Dr. Hannes Grobe ist ein renommierter Geologe, der bereits mit seinen vorherigen Vorträgen begeisterte. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Thema Klima widmet er sich diesmal speziell den erdgeschichtlichen Klimaveränderungen.

Der Vortrag findet im Seminarraum des MoorInformationsZentrums (MoorIZ) Ahlenmoor statt. Der Einlass beginnt um 15:45 Uhr, der Eintritt beträgt 7 €. Tickets können über das Online-Ticketsystem unter www.ahlenmoor.de gebucht werden.

Weitere Informationen sind auch direkt im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor der Samtgemeinde Land Hadeln, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Telefon: (04757) 8189558, erhältlich.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
E-Mail: zentrale@land.hadeln.de
www.ahlenmoor.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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