Land Hadeln/Wanna/Ahlenmoor: Klimakapriolen der Erdgeschichte - Ein spannender Vortrag mit Dr. Hannes Grobe am 29. März im MoorIZ Ahlenmoor
Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt – genug Zeit für vielfältige Klimaveränderungen, die durch Kontinentalverschiebungen, geologische Prozesse und andere Faktoren beeinflusst wurden. Dr. Grobe erläutert, wie diese Veränderungen nicht nur das Antlitz unseres Planeten formten, sondern auch die Evolution vorantrieben und die menschliche Kultur prägten. Der Vortrag verbindet grundlegende Zusammenhänge mit der aktuellen Klimaforschung und macht deutlich, dass die Menschheit vor einer ihrer größten Herausforderungen steht.
Dr. Hannes Grobe ist ein renommierter Geologe, der bereits mit seinen vorherigen Vorträgen begeisterte. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Thema Klima widmet er sich diesmal speziell den erdgeschichtlichen Klimaveränderungen.
Der Vortrag findet im Seminarraum des MoorInformationsZentrums (MoorIZ) Ahlenmoor statt. Der Einlass beginnt um 15:45 Uhr, der Eintritt beträgt 7 €. Tickets können über das Online-Ticketsystem unter www.ahlenmoor.de gebucht werden.
Weitere Informationen sind auch direkt im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor der Samtgemeinde Land Hadeln, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Telefon: (04757) 8189558, erhältlich.
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