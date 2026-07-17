Land Hadeln/Wanna/Ahlenmoor: Herbstwanderung am Ahlenmoor: Gut informiert durch Wald und Moor
Während der rund dreistündigen Exkursion begleiten die beiden Experten die Teilnehmenden durch unterschiedlichste Moor- und Waldlandschaften auf Moor- und Geestboden. Karin Fäcke, Leiterin des MoorInformationsZentrums Ahlenmoor, und Martin Jonas, zertifizierter Waldpädagoge und unter anderem für die Niedersächsischen Landesforsten tätig, vermitteln mit ihren jeweiligen Fachgebieten fundierte Einblicke in die Entwicklung der Wald- und Moorlandschaften sowie in die Eingriffe und Maßnahmen, die das Gebiet geprägt haben.
Die Gäste erfahren, wie sich die Landschaft von ihrem ursprünglichen Zustand vor der menschlichen Einflussnahme bis zu ihrem heutigen, vielgestaltigen Erscheinungsbild entwickelt hat. Dabei werden ökologische Zusammenhänge ebenso anschaulich erläutert wie die Bedeutung von Renaturierungsmaßnahmen für den Erhalt dieses besonderen Naturraums.
Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kreisstraße 18 zwischen Flögeln und Wanna, gegenüber der Zufahrt zum Moorerlebnispfad am dortigen Holzpavillon. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung sowie Proviant für eine gemeinsame Rast am Aussichtsturm am Halemer See werden empfohlen. Auch ein Fernglas kann die Naturbeobachtungen bereichern.
Bei sehr schlechtem Wetter findet die Wanderung nicht statt. Informationen hierzu erhalten Interessierte beim MoorInformationsZentrum Ahlenmoor unter Telefon 04757 8189558. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person. Anmeldungen sind über das Buchungssystem auf www.ahlenmoor.de/tickets möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.ahlenmoor.de oder per E-Mail an mooriz@ahlenmoor.de.
Weitere Informationen
Karin Fäcke, MoorInformationsZentrum MoorIZ Ahlenmoor, Tel.: 04757 / 81 84 92,
karin.faecke@ahlenmoor.de
oder
Michael Johnen, Teamleitung Tourismus, Tel. (04751) 919-146
michael.johnen@land.hadeln.de
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