Land Hadeln/Wanna/Ahlenmoor: Ahlenmoorwanderung am 10.Mai: Gut informiert durch Wald und Moor
Mit Biologin Karin Fäcke und Waldpädagogen Martin Jonas durch das Ahlenmoor
Während der rund dreistündigen Exkursion begleiten die beiden Fachleute die Teilnehmenden durch unterschiedliche Moor- und Waldbereiche auf Moor- und Geestboden. Karin Fäcke ist Leiterin des MoorInformationsZentrums im Ahlenmoor, Martin Jonas ist zertifizierter Waldpädagoge und als Freiberufler für die Niedersächsische Landesforsten tätig. Mit ihrem jeweiligen fachlichen Schwerpunkt vermitteln sie fundierte Einblicke in die Entwicklung von Wald- und Moorlandschaften sowie in die Eingriffe und Maßnahmen, die in dem Gebiet umgesetzt wurden. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die langfristige Landschaftsentwicklung und erfahren, wie sich das Gebiet von seinem ursprünglichen Zustand vor menschlicher Einflussnahme bis hin zu seinem heutigen, vielgestaltigen Erscheinungsbild verändert hat.
Die Wanderung beginnt um 10 Uhr an der K 18 hinter Flögeln in Richtung Wanna gegenüber dem Abzweig zum Moorerlebnispfad. Dort steht ein Holzpavillon, das ist der Treffpunkt. Die Dauer der Wanderung beträgt ca. 3 Stunden. Festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und Proviant für eine gemeinsame Rast am Turm am Halemer See bitte mitbringen. Wer hat, nehme ein Fernglas mit. Bei sehr schlechtem Wetter findet die Wanderung nicht statt, dazu gibt es dann Informationen im MoorIZ unter Tel. 04757 8189558. Kosten 25 € pro Person, Anmeldungen sind über das Buchungssystem auf www.ahlenmoor.de/tickets möglich. Weitere Informationen auf www.ahlenmoor.de oder E-Mail: mooriz@ahlenmoor.de.
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