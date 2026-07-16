Land Hadeln: Spannend, regional und unterhaltsam: Küstenkrimiabend im MoorIZ
Kliewe wird aus ihrem Buch „Die Brandung – Blutfänger“ lesen: Im deutsch-dänischen Grenzgebiet ereignen sich rätselhafte Unfälle mit Fahrerflucht. Jedes Mal werden in den Autos Babyschnuller gefunden. Rechtsmediziner Mølgaard interessiert sich sehr für die Fälle – und zunehmend auch für Archäologin Fria Svensson. Währenddessen hat Staatsanwalt Svensson eine Rockergruppe im Visier. Noch immer weiß man nicht, warum der Freund von Frias Mitbewohner eine Kutte des verbrecherischen Clans versteckt hält. Als dieser plötzlich verschwindet, überredet Fria Kommissar Ohlsen, mit ihr zu einem Rockertreffen nach Dänemark zu fahren. Ein höchst gefährlicher Plan … Karen Kliewe, Jahrgang 1970, hat als Fotografin, Illustratorin und Grafikdesignerin gearbeitet, bevor sie das Krimischreiben entdeckte. Sie lebt mit ihrer Familie in Westfalen.
Markus Rahaus ist als Lokalautor ein bekannter Gast im MoorIZ. Mit „Operation Wellenbrecher“ stellt er seinen neuen Krimi rund um den Cuxhavener Kommissar Arne Olofsen vor: Eigentlich möchte Olofsen sich auf seine Hochzeit vorbereiten, doch es kommt anders. Ein Landwirt nimmt in Cuxhaven Geiseln und droht, diese und sich selbst umzubringen. Zeitgleich kommt es bis hinauf nach Dänemark zu mysteriösen Ausbrüchen des Dengue-Fiebers. Das ruft auch das BKA auf den Plan, denn die Ausbrüche scheinen keinen natürlichen Ursprung zu haben. Olofsen wird in ein internationales Team berufen, um den Fall zu untersuchen. Schnell steht der Begriff Bioterrorismus im Raum. Eine Jagd gegen die Zeit beginnt…
Markus Rahaus wurde 1970 im nordrhein-westfälischen Westerholt geboren. Nach dem Studium der Biologie folgten Promotion und Habilitation im Fach Virologie. Nach einiger Zeit als Hochschullehrer wechselte er in die pharmazeutische Industrie und zog mit seiner Familie nach Cuxhaven, wo er heute noch lebt.
Der Eintritt kostet 18 Euro. Einlass ist ab 18:45 Uhr über den MoorIZ-Eingang, Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Das Team des Café-Restaurants Torfwerk wird den Abend kulinarisch begleiten (nicht im Ticketpreis inbegriffen). Tickets und Informationen gibt es unter www.ahlenmoor.de.
Das MoorIZ selbst bietet spannende Einblicke in den Naturraum der Moore. Eine Ausstellung vermittelt Wissenswertes über diesen besonderen Lebensraum. Ein besonderes Erlebnis sind die Fahrten mit der Moorbahn, die direkt in das Moor führen. Ergänzt wird das Angebot durch Veranstaltungen wie Vorträge und Lesungen. Weitere Informationen sind auch vor Ort im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor der Samtgemeinde Land Hadeln, Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna, Telefon (04757) 8189558, erhältlich.
Weitere Informationen
Karin Fäcke, MoorInformationsZentrum MoorIZ Ahlenmoor, Tel.: 04757 / 81 84 92,
karin.faecke@ahlenmoor.de
oder
Michael Johnen, Teamleitung Tourismus, Tel. (04751) 919-146
michael.johnen@land.hadeln.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Samtgemeinde Land Hadeln
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
www.wingst.de / www.ahlenmoor.de