Land Hadeln: Pflanzen aus der Region im blauen Licht – Schülerinnen und Schüler stellen Cyanotypien aus
26. November um 16 Uhr / täglich geöffnet bis zum 3. Dezember 2026
Die entstandenen Arbeiten zeigen die Vielfalt und Schönheit der heimischen Pflanzenwelt aus einer ganz besonderen Perspektive. Das Besondere an dem Projekt: Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, jeweils eine eigene Arbeit in der Ausstellung zu präsentieren. Entsprechend groß ist die Vorfreude darauf, die eigenen Werke einem öffentlichen Publikum zeigen zu können.
Geleitet wurde das Kunstprojekt von der Künstlerin Johanna Tiedtke, deren Ausstellung „SVEA“ als Sonderausstellung im Rahmen der Herbstwahl der Griffelkunst in der Galerie in der Stadtscheune zu sehen war. Die Ausstellung verbindet damit künstlerische Positionen mit den kreativen Ergebnissen eines gemeinsamen Projekts mit jungen Menschen aus Otterndorf.
Die Stadt Otterndorf lädt herzlich zur Eröffnung am Donnerstag, 26. November 2026, um 16 Uhr ein. Nach der Begrüßung durch die Stadt Otterndorf geben Elske Randow und Johanna Tiedtke eine Einführung in die Ausstellung.
Ausstellungseröffnung:
Donnerstag, 26. November 2026, um 16 Uhr
Ausstellungsort:
Galerie in der Stadtscheune Otterndorf
Sackstraße 4, Otterndorf
Ausstellungsdauer:
26. November bis 3. Dezember 2026
Öffnungszeiten:
Täglich von 15 bis 18 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Heuer
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