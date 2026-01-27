Kontakt
Land Hadeln/Cuxland: Pionierprojekt Renaturierung des Ahlen-Falkenberger Moors am 22. Februar

Ein Vortrag von Sylvia Scholze, NABU-Stiftung Nationales Naturerbe

(lifePR) (Wanna/Ahlenmoor, )
Am Sonntag, den 22.02.2026 findet im MoorInformationsZentrum Ahlenmoor (MoorIZ) um 16:00 Uhr ein Vortrag über das Wiedervernässungsprojekt des Natuschutzbund (NABU) im Ahlen-Falkenberger Moor statt. Die Projektleiterin Frau Scholze wird den anschaulich den aktuellen Stand des Vorhabens darstellen und Einblicke in die Baustelle geben.

Aus dem Konflikt um Torfabbau am Ahlen-Falkenberger Moor ist nach inzwischen fast zwei Jahren Bauzeit eine kooperative Renaturierungsinitiative entstanden. NABU, Gramoflor und lokale Partner arbeiten gemeinsam daran, bis zum Jahr 2041 knapp 200 Hektar des Ahlenmoors zu renaturieren und so als CO2-Senke sowie Lebensraum zu sichern. In dieser Zeit wurde im ersten von sechs Bauabschnitten schichtweise der, durch Landwirtschaft veränderte Oberboden abgetragen, ein Wasserreservoir hergerichtet, eigene Torfmoosvermehrungsbecken gebaut und eine erste Teilfläche fertig hergerichtet.

Führungen vom NABU Land Hadeln luden von Frühjahr bis Herbst zu einem Blick in die Baustelle ein. Mit Gummistiefel und Fernglas bewaffnet konnten Interessierte zwischen Bagger und Treckerdumper hautnah die Baustelle erleben. Auch hierzu wird es Frau Scholze einen interessanten Rückblick geben. Erste Erfolge zeigen auch die Anzuchtflächen: Sonnentau, Wollgras und natürlich Torfmoose wachsen gut an und etablieren sich. Auch Vögel kehren zurück.

Sponsor dieses Pionierprojektes ist durch Unterstützung den NABU-Klimafond ist Rewe.

Der Vortrag findet im MoorIZ, 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3 statt. Der Eintritt beträgt 5 €. Beginn 16 Uhr, Einlass ab 15:45 Uhr. Karten können über das Buchungssystem auf www.ahlenmoor.de/tickets erworben werden. Weitere Informationen auf www.ahlenmoor.de bzw. telefonisch unter 04757-8189558.

Das MoorInformationsZentrum Ahlenmoor in Wanna bietet eine interaktive Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte der Moore. Es zeigt einen faszinierende Einblicke in Ökologie, Nutzung und Wandel dieser einzigartigen Landschaft. Ergänzt wird das Angebot durch den Seminarraum, das Café-Restaurant „Torfwerk“ sowie vielfältige Exkursionen und Moorbahnfahrten.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner Samtgemeinde Land Hadeln.

Karin Fäcke, MoorInformationsZentrum MoorIZ Ahlenmoor, Tel.: 04757 / 81 84 92,
karin.faecke@ahlenmoor.de

oder

Michael Johnen, Teamleitung Tourismus, Tel. 04751 / 91 91 46,
michael.johnen@land.hadeln.de

