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Land Hadeln/Ihlienworth/Cuxland: Saisonstart der Sietland-Kahnfahrten bereits im April – lautlos durch das idyllische Cuxland

(lifePR) (Ihlienworth/Cuxland, )
 Der Saisonstart der Sietland-Kahnfahrten auf der Medem steht kurz bevor. Mit Beginn der neuen Saison gibt es gleich zwei Neuerungen: Die Fahrten beginnen, sofern es das Wetter zulässt, bereits im April. Erstmalig werden ab dem 9. April auch dienstags regelmäßig Fahrten angeboten. Daneben finden die Fahrten natürlich auch wieder donnerstags sowie zusätzlich an Freitagen und Samstagen statt, wenn der beliebte Landfrauenmarkt in Ihlienworth geöffnet ist. Die einstündigen Touren laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und die Ruhe der Natur zu genießen.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf entspannte Fahrten durch die reizvolle Landschaft des Sietlands freuen – lautlos und umweltfreundlich mit modernen Elektrobooten.

Die Kähne gleiten nahezu geräuschlos über die idyllische Medem und bieten dabei eindrucksvolle Einblicke in die lokale Natur und Geschichte. Vorbei an markanten Punkten wie der historischen Totentreppe und dem Schöpfwerk erleben Gäste das beschauliche Ihlienworth aus einer ganz besonderen Perspektive. Eingebettet zwischen Bad Bederkesa und Otterndorf zählt das Sietland zu den stillen Schönheiten im Cuxland. Einfach zurücklehnen, die Landschaft genießen und die entschleunigende Atmosphäre auf sich wirken lassen.

Auch Gruppen haben die Möglichkeit, Kahnfahrten zu reservieren. Dabei können weitere Gäste zusteigen. Wer eine exklusive Tour wünscht, kann alternativ einen ganzen Kahn chartern.

Reservierungen für reguläre Fahrten sind bequem online möglich unter www.wingst.de oder direkt in Ihlienworth, Tel. 04755-912316.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Samtgemeinde Land Hadeln
Michael Johnen / michael.johnen@land.hadeln.de
Wallstraße 12, 21762 Otterndorf
T: 04751-919146

 

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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