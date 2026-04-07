Land Hadeln/Ihlienworth/Cuxland: Saisonstart der Sietland-Kahnfahrten bereits im April – lautlos durch das idyllische Cuxland
Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf entspannte Fahrten durch die reizvolle Landschaft des Sietlands freuen – lautlos und umweltfreundlich mit modernen Elektrobooten.
Die Kähne gleiten nahezu geräuschlos über die idyllische Medem und bieten dabei eindrucksvolle Einblicke in die lokale Natur und Geschichte. Vorbei an markanten Punkten wie der historischen Totentreppe und dem Schöpfwerk erleben Gäste das beschauliche Ihlienworth aus einer ganz besonderen Perspektive. Eingebettet zwischen Bad Bederkesa und Otterndorf zählt das Sietland zu den stillen Schönheiten im Cuxland. Einfach zurücklehnen, die Landschaft genießen und die entschleunigende Atmosphäre auf sich wirken lassen.
Auch Gruppen haben die Möglichkeit, Kahnfahrten zu reservieren. Dabei können weitere Gäste zusteigen. Wer eine exklusive Tour wünscht, kann alternativ einen ganzen Kahn chartern.
Reservierungen für reguläre Fahrten sind bequem online möglich unter www.wingst.de oder direkt in Ihlienworth, Tel. 04755-912316.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Samtgemeinde Land Hadeln
Michael Johnen / michael.johnen@land.hadeln.de
Wallstraße 12, 21762 Otterndorf
T: 04751-919146