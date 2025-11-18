Land Hadeln: Das kulturelle Erbe im Moor - ein Vortrag von Dr. Andreas Bauerochse, Nds. Landesamt für Denkmalschutz

Kontakt
Am Sonntag, den 25. Januar 2026, lädt das MoorInformationsZentrum Ahlenmoor (Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna) um 16 Uhr zu einem Fachvortrag über die Entstehung und Entwicklung des Naturraums Moor ein. Der Vortrag bietet Einblicke in das „Bodenarchiv“ Moor sowie in Aspekte der Umwelt- und Besiedlungsgeschichte. Referent ist Dr. Axel Bauerochse, Erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde e. V. sowie Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege.

Moore gehören zu den vielgestaltigsten Landschaftsräumen Nordwestdeutschlands: Sie sind Lebensraum seltener Arten und spezialisierter Lebensgemeinschaften, zugleich historische Kultstätten, Ressourcenraum und ein bedeutendes ökologisches Archiv. Kaum ein anderer Naturraum Europas hat in vergleichsweise kurzer Zeit so tiefgreifende Veränderungen erfahren wie diese sensiblen Sumpflandschaften.

Der Vortrag beleuchtet anhand paläoökologischer und archäologischer Befunde die Entstehung, den Wandel und die ökologische Bedeutung der Moorlandschaften. Im Fokus stehen insbesondere die vor- und frühgeschichtlichen Epochen. Diskutiert werden die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf die Moorentwicklung sowie auf die in diesen Landschaften lebenden Gemeinschaften. Im Zentrum stehen Fragen wie:
„Wie entstand diese besondere Landschaft Nordwestdeutschlands? Wie hat sie sich über Jahrtausende verändert? Und wie gingen die Menschen mit diesen Veränderungen um?“

Die Veranstaltung findet im Seminarraum im ersten Obergeschoss des MoorIZ statt.
Eintritt: 7 €. Beginn 16:00 Uhr, Einlass ab 15:45 Uhr. Tickets sind über das Buchungssystem unter www.ahlenmoor.de/tickets.

Das MoorInformationsZentrum Ahlenmoor in Wanna bietet eine interaktive Ausstellung zur Natur- und Kulturgeschichte der Moore. Es zeigt einen faszinierende Einblicke in Ökologie, Nutzung und Wandel dieser einzigartigen Landschaft. Ergänzt wird das Angebot durch den Seminarraum, das Café-Restaurant „Torfwerk“ sowie vielfältige Exkursionen und Moorbahnfahrten.

Das MoorIZ befindet sich in 21776 Wanna, Am Hohen Kopf 3
Tel. 04757 – 81 89 5 58, mooriz@ahlenmoor.dewww.ahlenmoor.de

