Kunsthandwerkermarkt im Greetsieler Hafen vom 14. bis 17. Mai 2026
Das besondere Ambiente sorgt seit Jahren für eine gute Publikumsresonanz. Um Monotonie zu vermeiden, wird die Angebotspalette kontinuierlich überarbeitet und erweitert. Auch in diesem Jahr bereichern zahlreiche neue Anbieter mit hochwertigen Produkten das vielfältige Angebot.
Zum festen Bestandteil des Marktes gehört unter anderem skandinavische Lakritz in zahlreichen Variationen, darunter auch außergewöhnliche Geschmacksrichtungen wie „Jägermeister“. Die Imkerei „Cuxlandbiene“ aus dem Raum Cuxhaven präsentiert auf einer neun Meter langen Standfläche ihre biologischen Honigsorten aus über 400 eigenen Bienenvölkern sowie weitere Produkte rund um Honig und Gewürze. Die maritime Malerin Anja Beier ist ebenfalls wieder vertreten, ebenso wie der Hofladen Hof 7 aus Beverstedt mit Produkten aus eigener Herstellung.
Darüber hinaus sind Aussteller mit spanischer Reibe sowie original spanischer Keramik – etwa Tassen, Bechern und Butterdosen – vor Ort. Eine besondere Attraktion ist in diesem Jahr die Destillerie Axel Münster aus Eutin, die zum zweiten Mal einen limitierten Orangenbrand anbietet. Dieser wird aus selbst gepflückten und importierten, unbehandelten Bio-Orangen hergestellt. Ergänzt wird das Sortiment durch Orangenlikör und Orangenmarmelade. Aufgrund begrenzter Rohstoffe ist die Auflage limitiert; die nächste Orangenlieferung wird erst für 2027 erwartet.
Besucherinnen und Besucher erwartet zudem eine große Auswahl an biologischen Fellen, Schmuck, Epoxid-Kunst, Seifen und Ölen. Ergänzt wird das Angebot durch Holzdekoration, Gravurarbeiten, Lederhandwerk, Gold- und Silberschmuck sowie handgefertigte Textilien, beispielsweise von Romy-Charlott aus Dinslaken. Ihr Sortiment umfasst unter anderem Röcke aus Wolle, Pulswärmer, Loops, Stirnbänder, Wärme- und Zirbenkissen. Auch verarbeitetes Strandgut in Form von Holzarbeiten, maritime Dekoration, Gartendeko und Edelrost-Objekte sind vertreten.
Ein Weingut nimmt ebenfalls teil. Darüber hinaus werden Mandelgebäck, Bürsten und Besen angeboten. Die Künstlerin Petra Bottke präsentiert Keramikblumen, während Ben Klaster aus Almelo Gouda-Käse mitbringt. Insgesamt sind zahlreiche weitere Aussteller vertreten, darunter viele neue Gesichter.
Für das leibliche Wohl sorgen die Beach Bar „Olli von See“ mit Getränken sowie Arthur mit seiner Thüringer Bratwurst.
Ein Bummel über den Kunsthandwerkermarkt im Greetsieler Hafen ist mehr als nur ein Ausflug – er ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ein Besuch lohnt sich.
Touristische Infos zur Krummhörn
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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