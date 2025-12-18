Krummhörn: Öffnungszeiten im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel über Weihnachten und Silvester 2025
Öffnungszeiten in den Winterferien vom 22.12.2025 – 06.01.2026
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mi., & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna:
Mo. Di. Do. Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 Uhr – 22:00 Uhr (Damensauna)
Sa. & So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Feiertage Schwimmbad & Sauna:
24.12.2025 geschlossen
25.12.2025 geschlossen
26.12.2025 10:00 – 18:00 Uhr
31.12.2025 10:00 Uhr – 14:00 Uhr
01.01.2025 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag, den 19.12.2025 Mitternachtssauna Motto: „Weihnachten“
Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: 04926 – 91 88 30
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
