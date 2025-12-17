Kontakt
Krummhörn: Weihnachten rum – wohin jetzt? In Greetsiel geht der Wintergenuss weiter!

2. Wintermarkt im Fischerdorf Greetsiel: vom 26. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026

Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel lädt zum 2. Wintermarkt im idyllischen Fischerdorf Greetsiel ein. Ein kleiner Markt auf dem Vorplatz vom Wohlfühlbad Koppke, Biomaris und Nationalpark-Haus lädt täglich vom 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) bis zum 2. Januar, jeweils von 11 bis 19 Uhr, zum winterlichen Genuss ein. Der Eintritt ist frei.

Besucher erwartet ein liebevoll gestalteter Markt mit winterlichen Speisen, heißen Getränken und stimmungsvoller Beleuchtung, die das maritime Flair Greetsiels perfekt einfängt. Fünf verschiedene Buden bieten eine Auswahl an Herzhaftem, heißen Getränken sowie süßen Leckereien wie Crêpes, Waffeln und gebrannten Mandeln. Für zusätzliche Wohlfühlatmosphäre sorgt ein gemütlicher Loungebereich im Pavillon mit Sitzmöbeln – ideal für eine kleine Pause zwischendurch. Holzfeuertonnen schaffen zudem eine besonders warme und winterliche Stimmung.

Eisstockschießen gratis beim Wintermarkt:
Besonderer Spaß erwartet alle Besucher beim kostenlosen Eisstockschießen. Ohne Anmeldung einfach vorbeikommen, mitmachen und ausprobieren, wie geschickt man auf dem Eis ist!

Der Wintermarkt bietet die ideale Gelegenheit, nach dem Weihnachtstrubel die Zeit zwischen den Jahren in gemütlicher Atmosphäre zu genießen – ob beim Bummel über den Platz oder bei einem wärmenden Glühwein mit Freunden.

Der Wintermarkt lädt damit zu entspannten Stunden in geselliger Runde ein und bietet ein stimmungsvolles Ausflugsziel für alle, die das winterliche Greetsiel erleben möchten.

Vorplatz des Wohlfühlbads Koppke
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de
www.greetsiel.de

