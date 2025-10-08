Krummhörn-Greetsiel: Öffnungszeiten im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel während der Herbstferien
Öffnungszeiten Koppke in den Herbstferien 13.10.2025 – 26.10.2025:
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 – 1 8:00 Uhr
Mi. + Fr.: 1 2:00 – 1 8:00 Uhr
Sa.: 10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness
Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & Seniorenbaden
Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen
Sauna:
Mo. Di. Do. Fr.: 1 1:00 – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 – 22:00 Uhr Damensauna
Sa. & So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.greetsiel.de/koppke
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: 04926 – 91 88 30
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de
