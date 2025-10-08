Kontakt
Krummhörn-Greetsiel: Öffnungszeiten im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel während der Herbstferien

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
In den Herbstferien vom 13. bis 26. Oktober 2025 gelten im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel angepasste Öffnungszeiten – perfekt für alle, die sich in der kühleren Jahreszeit etwas Erholung und Bewegung gönnen möchten.

Öffnungszeiten Koppke in den Herbstferien 13.10.2025 – 26.10.2025:

Schwimmbad:

Mo., Di., Do.:     11:00 – 1 8:00 Uhr

Mi. + Fr.:             1 2:00 – 1 8:00 Uhr

Sa.:                        10:00 – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

So.:                        10:00 – 18:00 Uhr

Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:

Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness

Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik & Seniorenbaden

Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen

Sauna:

Mo. Di. Do. Fr.:                 1 1:00 – 22:00 Uhr

Mi.:                                       09:00 – 22:00 Uhr Damensauna

Sa. & So.:                            10:00 – 18:00 Uhr

Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.greetsiel.de/koppke

Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: 04926 – 91 88 30

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel

Maike Habben

Zur Hauener Hooge 15

26736 Krummhörn-Greetsiel

Telefon: (0 49 26) 91 88 18

maike.habben@greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

