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Krummhörn-Greetsiel: Zeitreise durch Greetsiel: Neue kostümierte Führung mit Hafenmeister Quirinus

Erste Führung am Donnerstag, 19. März

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Eine neue Stadtführung lädt Einheimische und Gäste dazu ein, Greetsiel aus einer besonderen Perspektive zu entdecken. In einer kostümierten historischen Führung lässt Hafenmeister Quirinus das Dorfleben um das Jahr 1790 lebendig werden.

Treffpunkt ist das historische Steinhaus in Greetsiel, das älteste noch erhaltene Gebäude des Ortes. Dort haben die Gäste zunächst Gelegenheit, einen Blick in den historischen Saal zu werfen. Anschließend führt der Rundgang an der Greetsieler Kirche vorbei in Richtung Siel und zum Hotel Hohes Haus. Über den Katrepel geht es weiter zum Bootsanleger mit Blick auf die malerischen Zwillingsmühlen. Durch den historischen Ortskern führt der Spaziergang schließlich zum Hafen und zur alten Hafenmauer.

Detlef Meyer-Rongelraths schlüpft dabei in die Rolle des Hafenmeisters Quirinus und berichtet aus seinem bewegten Leben. Er erzählt von Seefahrt, Handel und harter Arbeit am Hafen, vom Alltag der Dorfbewohner sowie von Sturmfluten, Deichbau und der einst bedeutenden Greetsieler Burg. Historische Fakten verbinden sich dabei mit persönlichen Geschichten und humorvollen Anekdoten.

Die Führung vermittelt anschaulich, wie eng das Leben der Menschen früher mit dem Wasser verknüpft war und welche Bedeutung Greetsiel einst als wichtiger Handelshafen hatte. Durch die lebendige Darstellung im historischen Kostüm entsteht ein authentischer Eindruck der damaligen Zeit.

Die neue Führung ergänzt das bereits bestehende erfolgreiche Angebot historischer Kostümführungen in Greetsiel. So führen Doris Voss als Bäuerin „Daje“ aus dem 18. Jahrhundert und Angelika Bolinius als „Geeske“ durch den Ort. In der inszenierten Zeitreise erfahren die Gäste Geschichten über das Leben hinter dem Deich und die ostfriesischen Häuptlingsfamilien.

Die neue Führung dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden und richtet sich an alle, die Geschichte nicht nur hören, sondern erleben möchten.

Treffpunkt: Steinhaus Greetsiel, Kleinbahnstraße 1 / Ecke Sandpatt, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Termine: 19. März, 02., 09. und 23. April sowie 21. Mai 2026, jeweils um 14 Uhr
Preise: Erwachsene mit NordseeCard 11 €, ohne NordseeCard 12 €

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Tourist-Information vor Ort. Tickets sind online im Ticket-Shop erhältlich: https://shop.greetsiel.de/article/372

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte   155.644                                Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel

Maike Habben

Zur Hauener Hooge 15

26736 Krummhörn-Greetsiel

Telefon: (0 49 26) 91 88 18

maike.habben@greetsiel.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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