Krummhörn-Greetsiel: Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel passt Öffnungszeiten an die Herbstferien an
Das öffentliche Schwimmen ist montags, dienstags und donnerstags jeweils von 11 bis 18 Uhr möglich. Mittwochs und freitags öffnet das Schwimmbad für die Öffentlichkeit von 12 bis 18 Uhr. Samstags stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung: von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Sonntags kann durchgehend von 10 bis 18 Uhr geschwommen werden. Zu beachten ist, dass der Einlass jeweils eine Stunde vor dem Ende der Öffnungszeit schließt.
Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Kurse und Aktivitäten. Dienstags und donnerstags findet von 19 bis 20 Uhr Aquafitness statt. Mittwochs und freitags wird von 8.30 bis 10 Uhr Seniorengymnastik angeboten. Im Anschluss, von 10 bis 12 Uhr, ist Zeit für das Babyschwimmen.
Auch Saunafreunde kommen während der Ferien auf ihre Kosten. Montags, dienstags, donnerstags und freitags ist die Sauna von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Mittwochs steht sie von 9 bis 22 Uhr als Damensauna zur Verfügung. Am Wochenende können Besucherinnen und Besucher die Sauna jeweils von 10 bis 18 Uhr nutzen.
Das Wohlfühlbad Koppke befindet sich in der Straße Zur Hauener Hooge 11 in 26736 Greetsiel. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Angeboten gibt es telefonisch unter 04926 918830 sowie im Internet unter www.koppke-greetsiel.de.
Öffnungszeiten Koppke Greetsiel – kompakt:
Öffnungszeiten Herbstferien: 12.10.2026 – 31.10.2026
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Mi., Fr.: 12:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sa.: 10:00 – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
14:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
So.: 10:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness
Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik
Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen
Sauna:
Mo., Di., Do., Fr.: 1 1:00 – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 – 22:00 Uhr Damensauna
Sa. & So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644
Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
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