Krummhörn-Greetsiel: Urlaubsgäste sind in der Krummhörn am zufriedensten
Vergleichsanalyse deutscher Tourismusorte sieht die Krummhörn auf Platz 1
Dies kommt nicht von ungefähr. Steigt man tiefer in die Analyse ein, erkennt man: Die Krummhörn mit ihren 18 Warfendörfern sowie dem Fischerdorf Greetsiel hat seine Gästeklientel nicht nur definiert, sondern auch gefunden und an sich gebunden. Die Hauptreisemotive der Krummhörner Gäste sind die Erholung in der Natur, Abstand zum Alltag, kulinarische Genüsse und viel gemeinsame Zeit. Besonders viel Wert wird auf die Unterkunft, die Gastfreundlichkeit, die Gastronomie, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Internetverfügbarkeit und die Erreichbarkeit gelegt. Allesamt Punkte, bei denen die Krummhörn auch im direkten Vergleich mit der Nordsee- und Ostseeregion z. T. sogar recht deutlich vorne liegt.
Krummhörner Gäste sind zu fast 70% zu zweit im Urlaub, während der klassische Familienurlaub nur mehr 12 % ausmacht. Dafür steigen die Alleinreisenden sowie das Reisen mit Freunden auf jeweils fast 10 % an. Über 52 % der Gäste sind gehobenen Lebensstilen zuzuordnen, die Anreise mit der Bahn bzw. dem Elektroauto liegt deutlich über den Durchschnittszahlen und 75% der Krummhörner Gäste beachten bei der Urlaubsplanung umwelt- und klimafreundliche Aspekte.
Die Herkunft der Gäste ist sehr nordseetypisch mit den Schwerpunkten in NRW und dem südlichen Niedersachsen, jedoch scheint die Bindung an die Krummhörn besonders eng zu sein: 87 % der Befragten gaben an, einen weiteren Aufenthalt in den kommenden drei Jahren erneut in der Krummhörn zu verbringen. Über 90% werden die Krummhörn als Reiseziel weiterempfehlen – auch das sind absolute Toppwerte. All dies führt zum Gesamtergebnis, dass die Krummhörn bei der Gästezufriedenheit mit dem Schulnotenergebnis von 1,61 alle anderen Orte und Regionen im Jahr 2025 hinter sich lassen konnte.
„Für uns ist das eine schöne Bestätigung der sehr guten Arbeit, die hier im Tourismus täglich auf’s Neue geleistet wir“, so Benjamin Buserath, Geschäftsführer von der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel. „Unser Dank gilt allen, die dazu beitragen und dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Von den Gastgebern über die Einzelhändler und Gästeführer, bis hin zur Gemeindeverwaltung, zu den Vereinen und der Touristik GmbH arbeiten wir täglich am Gesamtprodukt Krummhörn-Tourismus und freuen uns sehr über diese Anerkennung. Schön an diesem Ergebnis ist übrigens auch, dass man immer wieder auch Anregungen findet, was zu einer noch besseren Gästezufriedenheit beitragen kann. Das gehen wir mit hoher Motivation an.“
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
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