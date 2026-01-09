Krummhörn-Greetsiel: Tourist-Information Greetsiel bis März im Nationalpark-Haus untergebracht

Kontakt
Die Tourist-Information in Greetsiel wird ab sofort umfassend renoviert. Während der Bauarbeiten zieht das Team vorübergehend in das gegenüberliegende Gebäude, das Nationalpark-Haus. Dieses befindet sich direkt hinter der Minigolfanlage und ist vom alten Standort aus für Besucherinnen und Besucher gut ausgeschildert.

Mit der Renovierung wird die Tourist-Information grundlegend modernisiert: Neue Einrichtungselemente, ein frisches Farbkonzept und eine zeitgemäße Gestaltung sorgen künftig für eine einladende Atmosphäre und einen noch besseren Service für Gäste.

Die Tourist-Information steht Besucherinnen und Besuchern während der Übergangszeit weiterhin mit dem gewohnten Serviceangebot zur Verfügung. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Voraussichtlich bis März ist die Tourist-Information im Nationalpark-Haus erreichbar. Danach kehrt sie in neuem Glanz an ihren gewohnten Standort im Friesenhaus, Zur Hauener Hooge 15, zurück.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

