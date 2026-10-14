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Krummhörn-Greetsiel: Schaurig-schönes Saunaerlebnis: Gruselnacht im Wohlfühlbad Koppke

(lifePR) (Greetsiel, )
Unter dem Motto „Gruselnacht“ lädt das Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel am Freitag, 23. Oktober 2026, zu einem besonderen Saunaabend ein. Von 18 bis 0.30 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Abend mit besonderen Aufgüssen, schaurigen Lichteffekten und einer geheimnisvollen Atmosphäre.

Die Saunameister zelebrieren ab 18 Uhr spezielle Aufgüsse, die auf das Motto des Abends abgestimmt sind. Flackerndes Licht und eine passende Dekoration sollen für ein außergewöhnliches Saunaerlebnis sorgen, bei dem Entspannung und eine Prise Grusel zusammenkommen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bistro bietet passende Leckereien und kleine Stärkungen für zwischendurch an. So können sich die Gäste zwischen den Saunagängen stärken und den Abend in entspannter Atmosphäre genießen.

Die Sauna öffnet an diesem Tag bereits um 11 Uhr, das Schwimmbad steht ab 12 Uhr zur Verfügung. Die Gruselnacht verbindet damit einen regulären Bad- und Saunabesuch mit einem besonderen Abendprogramm, das bis nach Mitternacht dauert.

Weitere Informationen gibt es beim Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel, unter Telefon 04926 918830 sowie im Internet unter www.greetsiel.de/koppke.

Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30

Öffnungszeiten Herbstferien: 12.10.2026 – 31.10.2026

Schwimmbad:

Mo., Di., Do.: 11:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Mi., Fr.: 12:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Sa.: 10:00 – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen

14:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

So.: 10:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:

Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness

Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik

Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen

Sauna:

Mo., Di., Do., Fr.: 1 1:00 – 22:00 Uhr

Mi.: 09:00 – 22:00 Uhr Damensauna

Sa. & So.: 10:00 – 18:00 Uhr

Einlass immer bis 2 Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte                 155.644                                Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de

Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/

Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de 

 

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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