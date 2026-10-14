Krummhörn-Greetsiel: Schaurig-schönes Saunaerlebnis: Gruselnacht im Wohlfühlbad Koppke
Die Saunameister zelebrieren ab 18 Uhr spezielle Aufgüsse, die auf das Motto des Abends abgestimmt sind. Flackerndes Licht und eine passende Dekoration sollen für ein außergewöhnliches Saunaerlebnis sorgen, bei dem Entspannung und eine Prise Grusel zusammenkommen.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bistro bietet passende Leckereien und kleine Stärkungen für zwischendurch an. So können sich die Gäste zwischen den Saunagängen stärken und den Abend in entspannter Atmosphäre genießen.
Die Sauna öffnet an diesem Tag bereits um 11 Uhr, das Schwimmbad steht ab 12 Uhr zur Verfügung. Die Gruselnacht verbindet damit einen regulären Bad- und Saunabesuch mit einem besonderen Abendprogramm, das bis nach Mitternacht dauert.
Weitere Informationen gibt es beim Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel, unter Telefon 04926 918830 sowie im Internet unter www.greetsiel.de/koppke.
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30
Öffnungszeiten Herbstferien: 12.10.2026 – 31.10.2026
Schwimmbad:
Mo., Di., Do.: 11:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Mi., Fr.: 12:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sa.: 10:00 – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
14:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
So.: 10:00 – 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Di. + Do.: 1 9:00 – 20:00 Uhr Aquafitness
Mi. + Fr.: 08:30 – 10:00 Uhr Seniorengymnastik
Mi. + Fr.: 10:00 – 1 2:00 Uhr Babyschwimmen
Sauna:
Mo., Di., Do., Fr.: 1 1:00 – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 – 22:00 Uhr Damensauna
Sa. & So.: 10:00 – 18:00 Uhr
Einlass immer bis 2 Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de