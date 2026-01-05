Kontakt
Krummhörn-Greetsiel: Revision im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel: Schwimmbad geschlossen – Sauna weiterhin geöffnet

(lifePR) (Krummhörn-Greetsiel, )
Vom 07.01.  bis 29.01.2026 finden die jährlichen Revisions- und Wartungsarbeiten im Schwimmbad statt. Das Schwimmbad ist in dieser Zeit vollständig geschlossen. Die Sauna ist hiervon nicht betroffen und öffnet in dieser Zeit wie folgt:

Mo. – Fr.: 16:00 Uhr – 22:00 Uhr (Mittwoch Damensauna)
Sa. – So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Es finden täglich Aufgüsse statt und es gibt einen „erweiterten“ Saunaservice mit vielen kleinen Überraschungen.

Ab Freitag, dem 30.01.2026 steht unseren Gästen das Koppke (Schwimmbad & Sauna) wieder uneingeschränkt und zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung. Ausblick: Freitag, 30.01. Mitternachtssauna von 18 – 00:30 Uhr, Motto: Nacht der Vier Elemente

Öffnungszeiten in den Winterferien vom 22.12.2025 – 06.01.2026

Schwimmbad:

Mo., Di., Do.: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mi., & Fr.: 12:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa.: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr
So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:

Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sauna:

Mo. Di. Do. Fr.: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr
Mi.: 09:00 Uhr – 22:00 Uhr (Damensauna)
Sa. & So.: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Jahreswechsel Schwimmbad & Sauna:

31.12.2025 10:00 Uhr – 14:00 Uhr
01.01.2025 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.

Kontakt: Wohlfühlbad Koppke Greetsiel Zur Hauener Hooge 11 26736 Krummhörn-Greetsiel Telefon: 04926 – 91 88 30

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte   156.068   Übernachtungszahlen 838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste.

