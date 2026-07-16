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Krummhörn-Greetsiel: Open-Air-Musikreihe 2026: Sommerabende mit Live-Musik vor der Koppke in Greetsiel

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel lädt zu musikalischen Mittwochsabenden in den Ferien

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Vorplatz des Wohlfühlbads Koppke Greetsiel in eine Open-Air-Bühne: Ab dem 22. Juli lädt die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel jeden Mittwochabend ab 18 Uhr zu ihrer beliebten Open-Air-Musikreihe ein. Gäste wie Einheimische dürfen sich auf entspannte Sommerabende mit abwechslungsreicher Live-Musik und kulinarischem Genuss freuen.

Das musikalische Programm reicht von Singer-Songwriter-Klängen bis zu groovigem Pop und Rock – fünf unterschiedliche Acts sorgen für Vielfalt und sommerliche Stimmung:
  • 22.07. – HOPE
  • 29.07. – Gerrit Akkermann und Amina
  • 05.08. – Oliver Jüchems
  • 12.08. – Thomas Kümper
  • 19.08. – Jana Kremer
Nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische sind herzlich eingeladen, den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen – ideal auch als Treffpunkt für den „After-Work-Feierabend“.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Das Bistro Koppke serviert am Cocktailstand sommerliche Getränke wie Aperol Spritz (auch alkoholfrei), Limoncello Spritz, Weißwein, Rosé und alkoholfreien Wein. Herzhaftes gibt es bei der Nordseewurst mit Bratwurst, Pommes und Softgetränken.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei!

Ein perfekter Ort für entspannte Musikabende mit Freunden und Familie – mitten in Greetsiel und mitten im Sommer.

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Vorplatz des Wohlfühlbads Koppke, Zur Hauener Hooge 11, Greetsiel
Zeitraum: Jeden Mittwoch vom 22.07. bis 19.08.2026
Uhrzeit: 18 - 20 Uhr
Eintritt: frei

Infos zu den Künstlern:

HOPE: 22.07.2026

„HOPE“ bringt zweistimmige Popsongs auf die Bühne

Mit „HOPE“ stehen die Emder Musiker Horst Rutzel und Petra Lübking gemeinsam auf der Bühne. Mit zwei Stimmen und sechs Gitarrensaiten präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm aus englisch- und deutschsprachigen Popsongs. Das Repertoire reicht von bekannten Klassikern bis hin zu musikalischen Entdeckungen und wird überwiegend zweistimmig interpretiert. Charmant, humorvoll und mit viel Gefühl sorgen die beiden für einen Konzertabend, der gleichermaßen zum Mitsummen, Mitwippen und Genießen einlädt.

Gerrit Akkermann und Amina: 29.07.2026

Young Old Man Duo: Handgemachte Musik mit Herz

Mit dem Young Old Man Duo stehen Gerrit Akkermann und Amina gemeinsam auf der Bühne. Das Duo präsentiert handgemachte Livemusik mit Akustikgitarre, Gesang und Cajón und interpretiert bekannte Songs der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre auf ganz eigene Weise. Statt perfekter Kopien stehen authentische Arrangements, Spielfreude und Nähe zum Publikum im Mittelpunkt. Mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen, mitreißenden Klassikern und ostfriesischem Charme schaffen Gerrit und Amina eine besondere Konzertatmosphäre, die zum Mitsingen, Mitwippen und Genießen einlädt.

Oliver Jüchems: 05.08.2026

Oliver Jüchems: Blues, Soul und Rock mit Leidenschaft

Der ostfriesische Musiker Oliver Jüchems begeistert mit virtuosem Gitarrenspiel, markanter Stimme und einem abwechslungsreichen Repertoire. Inspiriert von Blues, Soul, Rock und Funk interpretiert er Klassiker der vergangenen Jahrzehnte auf seine ganz eigene Art. Mit großer Spielfreude, musikalischem Können und viel Gefühl schafft Jüchems eine besondere Konzertatmosphäre, die das Publikum gleichermaßen zum Zuhören und Mitgehen einlädt.

Thomas Kümper: 12.08.2026

Thomas Kümper - Der charismatische Bühnenkünstler der Nordseeküste

Thomas Kümper, geboren in Wilhelmshaven und einst Versicherungskaufmann, ist heute ein gefeierter Bühnenkünstler entlang der Nordseeküste. Nach dem Kauf seiner ersten Gitarre eroberte er Straßen, Kneipen und Bühnen. Er tourt in seinem Wohnmobil und begeistert das Publikum bis nach Norwegen. Sein Repertoire reicht von Neil Young und OASIS bis zu Bob Dylan und GREEN DAY, ergänzt durch eigene Kompositionen. Mit Gitarre, Mundharmonika und seiner Stimme schafft er eine fesselnde Atmosphäre. Thomas Kümper, ein Künstler, der mit seiner Musik Herzen berührt und fasziniert.

Jana Kremer: 19.08.2026

Jana Kremer – Musik, die berührt

Mit einer warmen, ausdrucksstarken Stimme und authentischer Bühnenpräsenz begeistert Jana Kremer ihr Publikum bei Konzerten, Kulturveranstaltungen, Firmenfeiern und privaten Events. Begleitet von ihrer Akustikgitarre interpretiert sie bekannte Klassiker und moderne Songs auf ihre ganz persönliche Weise – gefühlvoll, nahbar und mit viel musikalischer Leidenschaft.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte                 155.644                                Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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