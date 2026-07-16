Krummhörn-Greetsiel: Open-Air-Musikreihe 2026: Sommerabende mit Live-Musik vor der Koppke in Greetsiel

Das musikalische Programm reicht von Singer-Songwriter-Klängen bis zu groovigem Pop und Rock – fünf unterschiedliche Acts sorgen für Vielfalt und sommerliche Stimmung:
- 22.07. – HOPE
- 29.07. – Gerrit Akkermann und Amina
- 05.08. – Oliver Jüchems
- 12.08. – Thomas Kümper
- 19.08. – Jana Kremer
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Das Bistro Koppke serviert am Cocktailstand sommerliche Getränke wie Aperol Spritz (auch alkoholfrei), Limoncello Spritz, Weißwein, Rosé und alkoholfreien Wein. Herzhaftes gibt es bei der Nordseewurst mit Bratwurst, Pommes und Softgetränken.
Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei!
Ein perfekter Ort für entspannte Musikabende mit Freunden und Familie – mitten in Greetsiel und mitten im Sommer.
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Vorplatz des Wohlfühlbads Koppke, Zur Hauener Hooge 11, Greetsiel
Zeitraum: Jeden Mittwoch vom 22.07. bis 19.08.2026
Uhrzeit: 18 - 20 Uhr
Eintritt: frei
Infos zu den Künstlern:
HOPE: 22.07.2026
„HOPE“ bringt zweistimmige Popsongs auf die Bühne
Mit „HOPE“ stehen die Emder Musiker Horst Rutzel und Petra Lübking gemeinsam auf der Bühne. Mit zwei Stimmen und sechs Gitarrensaiten präsentieren sie ein abwechslungsreiches Programm aus englisch- und deutschsprachigen Popsongs. Das Repertoire reicht von bekannten Klassikern bis hin zu musikalischen Entdeckungen und wird überwiegend zweistimmig interpretiert. Charmant, humorvoll und mit viel Gefühl sorgen die beiden für einen Konzertabend, der gleichermaßen zum Mitsummen, Mitwippen und Genießen einlädt.
Gerrit Akkermann und Amina: 29.07.2026
Young Old Man Duo: Handgemachte Musik mit Herz
Mit dem Young Old Man Duo stehen Gerrit Akkermann und Amina gemeinsam auf der Bühne. Das Duo präsentiert handgemachte Livemusik mit Akustikgitarre, Gesang und Cajón und interpretiert bekannte Songs der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre auf ganz eigene Weise. Statt perfekter Kopien stehen authentische Arrangements, Spielfreude und Nähe zum Publikum im Mittelpunkt. Mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen, mitreißenden Klassikern und ostfriesischem Charme schaffen Gerrit und Amina eine besondere Konzertatmosphäre, die zum Mitsingen, Mitwippen und Genießen einlädt.
Oliver Jüchems: 05.08.2026
Oliver Jüchems: Blues, Soul und Rock mit Leidenschaft
Der ostfriesische Musiker Oliver Jüchems begeistert mit virtuosem Gitarrenspiel, markanter Stimme und einem abwechslungsreichen Repertoire. Inspiriert von Blues, Soul, Rock und Funk interpretiert er Klassiker der vergangenen Jahrzehnte auf seine ganz eigene Art. Mit großer Spielfreude, musikalischem Können und viel Gefühl schafft Jüchems eine besondere Konzertatmosphäre, die das Publikum gleichermaßen zum Zuhören und Mitgehen einlädt.
Thomas Kümper: 12.08.2026
Thomas Kümper - Der charismatische Bühnenkünstler der Nordseeküste
Thomas Kümper, geboren in Wilhelmshaven und einst Versicherungskaufmann, ist heute ein gefeierter Bühnenkünstler entlang der Nordseeküste. Nach dem Kauf seiner ersten Gitarre eroberte er Straßen, Kneipen und Bühnen. Er tourt in seinem Wohnmobil und begeistert das Publikum bis nach Norwegen. Sein Repertoire reicht von Neil Young und OASIS bis zu Bob Dylan und GREEN DAY, ergänzt durch eigene Kompositionen. Mit Gitarre, Mundharmonika und seiner Stimme schafft er eine fesselnde Atmosphäre. Thomas Kümper, ein Künstler, der mit seiner Musik Herzen berührt und fasziniert.
Jana Kremer: 19.08.2026
Jana Kremer – Musik, die berührt
Mit einer warmen, ausdrucksstarken Stimme und authentischer Bühnenpräsenz begeistert Jana Kremer ihr Publikum bei Konzerten, Kulturveranstaltungen, Firmenfeiern und privaten Events. Begleitet von ihrer Akustikgitarre interpretiert sie bekannte Klassiker und moderne Songs auf ihre ganz persönliche Weise – gefühlvoll, nahbar und mit viel musikalischer Leidenschaft.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel