Krummhörn-Greetsiel: Modernisiert und barrierearm: Tourist-Information Greetsiel erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz
Mit Abschluss der Bauarbeiten ist die Tourist-Information nicht nur optisch aufgewertet worden, sondern erfüllt nun auch moderne Anforderungen an Barrierefreiheit, Funktionalität und Aufenthaltsqualität. Herzstück der Neugestaltung ist ein offener, freundlicher Infobereich mit neuem Counter und einer Verweilzone, die den Gästen eine angenehme Atmosphäre für Beratung und Information bietet. Ergänzt wird das Angebot durch einen barrierearmen Beratungsplatz, der insbesondere Menschen mit Handicap einen komfortablen Zugang zu den Serviceleistungen ermöglicht.
Die Modernisierung erfolgte in zwei Bauabschnitten. Bereits im Sommer 2025 wurde ein barrierefreier Eingangsbereich geschaffen, der den Zugang deutlich erleichtert. Im zweiten Bauabschnitt von Januar bis März 2026 wurde die Innenstruktur des Gebäudes grundlegend neu organisiert. Neben der Neugestaltung der Besucherbereiche entstanden ein Backoffice sowie ein separater Personalraum. Gleichzeitig wurde die technische Infrastruktur umfassend erneuert: Eine moderne Strom- und LAN-Verkabelung sorgt nun für einen reibungslosen Arbeitsablauf und zeitgemäße digitale Angebote.
Auch in gestalterischer Hinsicht wurde die Tourist-Information vollständig überarbeitet. Neue Bodenbeläge, frische Farbkonzepte, moderne Beleuchtung im Innen- und Außenbereich sowie eine komplett neue Möblierung verleihen den Räumen ein helles und einladendes Erscheinungsbild. Verbesserungen der Raumakustik durch spezielle Decken- und Wandelemente tragen zusätzlich zu einer angenehmen Beratungsatmosphäre bei.
Während der gesamten Bauphase blieb der Service für Gäste aufrechterhalten: Übergangsweise war die Tourist-Information im gegenüber gelegenen Nationalpark-Haus untergebracht. Mit der Rückkehr an den ursprünglichen Standort steht nun wieder die zentrale Anlaufstelle im Ortskern zur Verfügung.
Bis zum 31. März ist die Tourist-Information montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab dem 1. April ist die Einrichtung montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
Die Tourist-Information freut sich darauf, Einheimische wie Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Mit der abgeschlossenen Modernisierung setzt Greetsiel ein klares Zeichen für Qualität im Tourismus und einen zeitgemäßen, barrierearmen Service.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
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