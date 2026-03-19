Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel lädt zum „Barbecue Abend“ ein am Freitag, dem 27. März 2026
Ab 18:00 Uhr zelebrieren die Saunameister thematisch passende Aufgüsse – darunter auch Birkenquast-Aufgüsse mit rauchig-süßen Aromen. Das Bistro hält dazu abgestimmte Speisen und Getränke bereit. Es gelten die regulären Eintrittspreise.
Die Anlage ist von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet. Die Mitternachtssauna bietet die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und Körper sowie Geist etwas Gutes zu tun. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, entspannen und genießen.
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – Entspannung, die unter die Haut geht.
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30
Öffnungszeiten Koppke bis 22. März 2026:
Schwimmbad
Montag bis Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag + Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
(Samstag: erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Maike Habben
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Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
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Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
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