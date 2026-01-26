Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel
Die Nacht der vier Elemente am Freitag, dem 30. Januar 2026
Die Sauna ist an diesem Tag von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet, die thematischen Aufgüsse beginnen ab 18:00 Uhr. Die Saunameister nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die vier Elemente:
Feuer steht für Kraft und Energie, Wasser für Erfrischung und Wohltat, Erde für Ruhe und Besinnung sowie Luft für Leichtigkeit und Freiheit. Passende Düfte, Rituale und Inszenierungen machen jeden Aufguss zu einem besonderen Erlebnis.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Bistro wird ein herzhaftes Chili con Carne angeboten – ideal, um zwischendurch neue Energie zu tanken und den Abend genussvoll zu begleiten.
Die Mitternachtssauna bietet die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und Körper sowie Geist etwas Gutes zu tun. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, entspannen und die Kraft der Elemente genießen.
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – Entspannung, die unter die Haut geht.
Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30
Öffnungszeiten bis 22. März 2026:
*** Revision im Schwimmbad vom 07.01. – 29.01.2026. Die Sauna bleibt geöffnet! ***
Schwimmbad (30.01. – 22.03.2026)
Montag bis Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna (bis 22.03.2026)
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag + Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
(Samstag: erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr (Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de