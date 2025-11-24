Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043489

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – gute Laune verspricht der „Schlagerabend“ am Freitag, 28. November ab 18 Uhr

(lifePR) (Greetsiel, )
Heute Abend lädt das Wohlfühlbad Koppke Greetsiel zu einer besonderen Ausgabe der Mitternachtssauna ein: Unter dem Motto „Schlagerabend“ erwartet die Gäste ein etwas anderer Sauna-Abend mit stimmungsvoller Musik. Die Sauna ist von 14:00 bis 00:30 Uhr geöffnet, die Aufgüsse beginnen ab 18:00 Uhr.

Unsere Saunameister begleiten die Besucher mit Aufgüssen zu bekannten Schlagern wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Atemlos“ oder „Warum hast du nicht Nein gesagt“ und sorgen so für eine angenehme Atmosphäre zum Mitsingen, Mitsummen und Wohlfühlen. Eine besondere Duftreise unter dem Motto „Vier Schlager für ein Halleluja“ rundet das Programm ab.

Im Dampfbad erwartet die Gäste ein wohltuendes „Ben Zucker“-Zuckerpeeling, das für samtweiche Haut sorgt.

Auch kulinarisch wird es passend zum Thema: Im Bistro gibt es zusätzlich zur regulären Speisekarte den Klassiker Toast Hawaii sowie erfrischende Getränke – perfekt, um die kleine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre abzurunden.

Das Koppke Greetsiel ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Schwimmbad

Montag bis Freitag         15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Samstag                               10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Sonntag                                10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen

Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:

Seniorengymnastik:     Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

Babyschwimmen:         Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Aqua-Fitness:                  Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sauna

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag              14:00 bis 22:00 Uhr

Mittwoch (Damensauna)                                                 09:00 bis 22:00 Uhr

Samstag                                                                                  10:00 bis 18:00 Uhr

(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)

Sonntag                                                                          10:00 bis 18:00 Uhr

Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)

Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke

Tel. 04926 – 91 88 30

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.