Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – gute Laune verspricht der „Schlagerabend“ am Freitag, 28. November ab 18 Uhr
Unsere Saunameister begleiten die Besucher mit Aufgüssen zu bekannten Schlagern wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Atemlos“ oder „Warum hast du nicht Nein gesagt“ und sorgen so für eine angenehme Atmosphäre zum Mitsingen, Mitsummen und Wohlfühlen. Eine besondere Duftreise unter dem Motto „Vier Schlager für ein Halleluja“ rundet das Programm ab.
Im Dampfbad erwartet die Gäste ein wohltuendes „Ben Zucker“-Zuckerpeeling, das für samtweiche Haut sorgt.
Auch kulinarisch wird es passend zum Thema: Im Bistro gibt es zusätzlich zur regulären Speisekarte den Klassiker Toast Hawaii sowie erfrischende Getränke – perfekt, um die kleine Zeitreise in die 80er und 90er Jahre abzurunden.
Das Koppke Greetsiel ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Schwimmbad
Montag bis Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
