Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – Weihnachtliche Entspannung am 19. Dezember ab 18 Uhr
Die Sauna ist an diesem Tag von 14 bis 00:30 Uhr geöffnet; die ersten weihnachtlichen Aufgüsse starten ab 18:00 Uhr. Die Saunameister verwöhnen die Besucher mit besonderen Duftkreationen rund um die Weihnachtszeit. Mit Aufgüssen wie z.B. Vanille-Zimt, Ofen-Bratapfel oder Lebkuchen wird jeder Saunagang zu einem kleinen Fest für die Sinne.
Auch kulinarisch wird es feierlich: Die „Bistro-Engel“ servieren saisonale Köstlichkeiten wie Zimtsterne, heißen Apfel, gebrannte Mandeln und weitere winterliche Snacks. Zusätzlich gibt es im Bistro ein besonderes Angebot: Kartoffelsalat mit Würstchen – ein Klassiker der Weihnachtszeit.
Der Eintritt für den Mitternachtssauna-Abend beträgt 17 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, abschalten und genießen.
Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – eine kleine Auszeit im Lichterglanz der Weihnachtszeit.
Das Koppke Greetsiel ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Schwimmbad
Montag bis Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Infos / Kontakt:
Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke
Tel. 04926 – 91 88 30
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de