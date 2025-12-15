Kontakt
TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland
Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – Weihnachtliche Entspannung am 19. Dezember ab 18 Uhr

Am Freitag, 19. Dezember lädt das Wohlfühlbad Koppke Greetsiel zu einer ganz besonderen Ausgabe der beliebten Mitternachtssauna ein. Unter dem stimmungsvollen Motto „Weihnachten“ erwartet die Gäste ein wohlig-warmer Abend voller festlicher Düfte, kulinarischer Leckereien und erholsamer Auszeit – perfekt, um dem Trubel der Vorweihnachtszeit für ein paar Stunden zu entfliehen.

Die Sauna ist an diesem Tag von 14 bis 00:30 Uhr geöffnet; die ersten weihnachtlichen Aufgüsse starten ab 18:00 Uhr. Die Saunameister verwöhnen die Besucher mit besonderen Duftkreationen rund um die Weihnachtszeit. Mit Aufgüssen wie z.B. Vanille-Zimt, Ofen-Bratapfel oder Lebkuchen wird jeder Saunagang zu einem kleinen Fest für die Sinne.

Auch kulinarisch wird es feierlich: Die „Bistro-Engel“ servieren saisonale Köstlichkeiten wie Zimtsterne, heißen Apfel, gebrannte Mandeln und weitere winterliche Snacks. Zusätzlich gibt es im Bistro ein besonderes Angebot: Kartoffelsalat mit Würstchen – ein Klassiker der Weihnachtszeit.

Der Eintritt für den Mitternachtssauna-Abend beträgt 17 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, abschalten und genießen.

Wohlfühlbad Koppke Greetsiel – eine kleine Auszeit im Lichterglanz der Weihnachtszeit.

Das Koppke Greetsiel ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Schwimmbad
Montag bis Freitag         15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag                               10:00 Uhr – 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag                                10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:
Seniorengymnastik:     Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen:         Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness:                  Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr  

Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag              14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna)                                                 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag                                                                                  10:00 bis 18:00 Uhr
(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Sonntag                                                                          10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)

Infos / Kontakt:

Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de/koppke

Tel. 04926 – 91 88 30

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte                 156.068                                Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

