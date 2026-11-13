Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1079412

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Koppke Greetsiel: Ostfriesischer Teeabend lädt zum Entspannen ein Freitag, 20. November 2026

(lifePR) (Greetsiel, )
Ganz im Zeichen ostfriesischer Teekultur steht die Mitternachtssauna am Freitag, 20. November 2026, im Schwimmbad und in der Sauna im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel. Unter dem Motto „Ostfriesischer Teeabend“ erwartet die Besucher ein besonderer Abend mit wohltuender Wärme, entspannenden Düften und einer gemütlichen Atmosphäre.

Ab 18 Uhr sorgen thematische Teeaufgüsse für ein besonderes Saunaerlebnis. Dabei verbinden sich feine Düfte und wohltuende Wärme zu einer kleinen Auszeit vom Alltag – ganz im Zeichen der ostfriesischen Teekultur.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bistro bietet leckere Speisen und Getränke sowie natürlich reichlich Tee an. So können die Gäste den Abend auch kulinarisch genießen und in gemütlicher Runde ausklingen lassen.

Die Sauna ist an diesem Tag bereits ab 14 Uhr geöffnet und lädt bis 0.30 Uhr nach Mitternacht zum Entspannen ein. Die besonderen Aufgüsse beginnen um 18 Uhr.

Weitere Informationen gibt es beim Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel, unter Telefon 04926 918830 sowie im Internet unter www.greetsiel.de/koppke.

Öffnungszeiten November 2026 – Januar 2027

Schwimmbad
Montag bis Freitag           15:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag                               10:00 Uhr - 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag                                10:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.

Besonderheiten:
Seniorengymnastik:     Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen:         Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness:                Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag              14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna)                                       09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag                                                                     10:00 bis 18:00 Uhr
(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Sonntag                                                                     10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte                        155.644                      Übernachtungszahlen            835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.