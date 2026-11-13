Krummhörn-Greetsiel: Mitternachtssauna im Koppke Greetsiel: Ostfriesischer Teeabend lädt zum Entspannen ein Freitag, 20. November 2026
Ab 18 Uhr sorgen thematische Teeaufgüsse für ein besonderes Saunaerlebnis. Dabei verbinden sich feine Düfte und wohltuende Wärme zu einer kleinen Auszeit vom Alltag – ganz im Zeichen der ostfriesischen Teekultur.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Bistro bietet leckere Speisen und Getränke sowie natürlich reichlich Tee an. So können die Gäste den Abend auch kulinarisch genießen und in gemütlicher Runde ausklingen lassen.
Die Sauna ist an diesem Tag bereits ab 14 Uhr geöffnet und lädt bis 0.30 Uhr nach Mitternacht zum Entspannen ein. Die besonderen Aufgüsse beginnen um 18 Uhr.
Weitere Informationen gibt es beim Wohlfühlbad Koppke, Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel, unter Telefon 04926 918830 sowie im Internet unter www.greetsiel.de/koppke.
Öffnungszeiten November 2026 – Januar 2027
Schwimmbad
Montag bis Freitag 15:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag 10:00 Uhr - 13:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Sonntag 10:00 Uhr - 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Besonderheiten:
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna) 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
(erweiterter Saunaservice: ab 14:00 Uhr stündliche Aufgüsse / textilfreies Baden für Saunagäste)
Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de