Krummhörn-Greetsiel: Mit Daje und Geeske auf Zeitreise: Beim Elführtje ostfriesische Traditionen hautnah erleben
Daje und Geeske verstehen es, Wissen und Unterhaltung auf charmante Weise miteinander zu verbinden. Humorvoll und lebendig erzählen sie von den Traditionen und Gebräuchen der Region, von Geschichten über Land und Leute und vom Leben im früheren Ostfriesland. Dabei wechseln die beiden gekonnt zwischen Hochdeutsch und Plattdeutsch und sorgen so für eine authentische Atmosphäre, in der auch manche Erinnerung an vergangene Zeiten wach werden dürfte.
Auch musikalisch hat das Elführtje einiges zu bieten: Traditionelle ostfriesische Lieder begleiten die Erzählungen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. So wird aus der Kostümführung eine gesellige Begegnung, bei der nicht nur zugehört, sondern auch gemeinsam gelacht und gesungen werden darf.
Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Bei einem kleinen Imbiss mit ostfriesischen Spezialitäten und einem Herren- oder Damengedeck – auf Wunsch selbstverständlich auch alkoholfrei – verbringen die Gäste gemeinsam mit Daje und Geeske eine fröhliche Zeit in der traditionsreichen Lokalität Moin Moin in der Mühlenstraße.
Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel bietet die rund eineinhalbstündige Veranstaltung am Freitag, 6., 20. und 27. November 2026 an. Beginn ist jeweils um 11 Uhr, das Ende um 12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Restaurant Moin Moin, Mühlenstraße 22, in Greetsiel.
Der Eintritt kostet 23 Euro pro Person für Inhaber einer gültigen NordseeCard. Ohne NordseeCard beträgt der Preis 25 Euro pro Person. Tickets sind für alle drei Termine im Online-Ticketshop unter shop.greetsiel.de/article/261 sowie persönlich in der Tourist-Information Greetsiel, Zur Hauener Hooge 15, erhältlich. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Die Teilnahme setzt ein gültiges Ticket voraus.
Wer Ostfriesland von seiner unterhaltsamen und traditionsreichen Seite kennenlernen möchte, sollte sich diese besondere Begegnung nicht entgehen lassen. Denn mit Daje und Geeske wird Regionalgeschichte auf lebendige Weise erzählt – mit viel Humor, plattdeutschem Charme und einer ordentlichen Portion ostfriesischer Gastfreundschaft.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644
Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
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