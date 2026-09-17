Krummhörn-Greetsiel: Mehr Aufenthaltsqualität am Koppke Greetsiel
Touristik GmbH gestaltet Außenbereich des Greetsieler Wohlfühlbads neu
Im Mittelpunkt der Planung steht eine naturnah gestaltete Dünenlandschaft. Strandhafer, der bereits auf der Fläche vorhanden ist, soll dabei in die neue Gestaltung einbezogen werden. Ergänzt wird die Anlage durch verschiedene Sitzbereiche. Geplant sind unter anderem Sitzbuchten sowie eine Pflanzenbucht mit integrierter Sitzbank. Auch eine Außengastronomie ist in der Planung vorgesehen.
Für einen besonderen Akzent soll das geplante Fontänen Feld sorgen. Das Wasserspiel ist als Erlebnisbereich vor allem für Familien und Kinder gedacht und soll in den Sommermonaten eine zusätzliche Möglichkeit bieten, sich am Wasser aufzuhalten und abzukühlen. Das Wasser wird entsprechend aufbereitet und soll Trinkwasserqualität haben.
Auch optisch soll der Bereich stärker an die Küstenlandschaft angelehnt werden. Vorgesehen sind unter anderem ein als „Bug“ gestaltetes Holzelement mit einer Höhe von 1,20 Metern sowie eine Einfassung als Friesenmauer. Neue Gehölze ergänzen die Bepflanzung.
Mehr Raum für Veranstaltungen
Der Vorplatz des Koppke ist bereits heute ein Veranstaltungsort. Unter anderem finden dort die Sommerkonzerte der Touristik GmbH statt. Mit der Neugestaltung soll die Fläche künftig flexibler für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt werden können.
Gleichzeitig soll der Platz auch außerhalb der Veranstaltungszeiten als Aufenthaltsbereich funktionieren. Sitzgelegenheiten, die neue Bepflanzung und die Dünenlandschaft sollen dazu beitragen, dass der Bereich nicht nur als Vorplatz des Schwimmbads wahrgenommen wird, sondern als eigenständiger Treffpunkt im Ort.
„Mit der Neugestaltung möchten wir einen Ort schaffen, an dem sich Menschen gerne aufhalten – unabhängig davon, ob sie das Koppke besuchen, eine Veranstaltung erleben oder einfach eine Pause einlegen möchten“, sagt Benjamin Buserath, Geschäftsführer der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel.
Gestaltung verbindet Küstencharakter und Aufenthaltsbereiche
Die Planung greift dabei vorhandene Elemente der Fläche auf und verbindet sie mit neuen Aufenthalts- und Nutzungsbereichen. Neben der Dünenlandschaft mit Strandhafer sind Sitzbereiche, Pflanzflächen und das Fontänen Feld vorgesehen. Die vorhandenen Klinkerflächen sollen in die neue Gestaltung einbezogen werden.
Damit soll ein Außenbereich entstehen, der unterschiedliche Interessen zusammenbringt: Wer das Koppke besucht, kann sich dort künftig ebenso aufhalten wie Spaziergänger, Familien oder Besucher einer Veranstaltung.
Die Bauarbeiten für die Neugestaltung haben bereits begonnen. Nach derzeitiger Planung sollen die Arbeiten bis zum 31. Oktober 2026 abgeschlossen sein.
Mit dem neuen Außenbereich erhält das Koppke damit nicht nur ein verändertes Umfeld. Auch die Nutzungsmöglichkeiten des Platzes sollen erweitert werden – vom Aufenthalt im Grünen über das Spielen am Fontänen Feld bis hin zu Veranstaltungen unter freiem Himmel.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
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