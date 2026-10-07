Krummhörn-Greetsiel: Lükko sorgt für Abwechslung in den Herbstferien
Während der Herbstferien gelten besondere Öffnungszeiten. Montags bis freitags ist das Kinderhaus von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Montags, dienstags und mittwochs kommt eine Nachmittagsöffnung von 13.30 bis 17.30 Uhr hinzu. Donnerstags findet der Lükko-Tag statt; dann ist das Kinderhaus von 13.30 bis 20 Uhr zusätzlich geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen kann das Kinderhaus von 10 bis 14 Uhr besucht werden.
Beim Basteltag können Kinder passend zur Jahreszeit verschiedene Werke gestalten. Am 13. Oktober stehen Blätterigel auf dem Programm, am 14. Oktober Herbstkränze. Herbstlichter werden am 20. Oktober gestaltet, ein lustiges Gespenst am 21. Oktober. Am 27. Oktober geht es um lustige Pilze, am 28. Oktober werden Halloween-Kronen gebastelt. Die Bastelangebote finden jeweils von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr statt.
Der Lükko-Tag ist jeweils donnerstags das besondere Ferienangebot. Von 13.30 bis 20 Uhr gibt es Kinderschminken, eine Kinderdisco mit Lükko und Stockbrotbacken an der Feuerschale. Bei geeignetem Wetter kann zudem der Abenteuerspielplatz genutzt werden.
Zwischen den Sonderaktionen läuft das offene Angebot „Komm spielen“. Dabei stehen verschiedene Spiele und Kreativmaterialien für Kinder und Eltern bereit.
Zweimal geht es außerdem zum Pilsumer Leuchtturm. Bei „Kinder erobern den Pilsumer Leuchtturm“ geht es gemeinsam mit Wally vom Kinderhaus auf Entdeckungstour. Bei dieser Führung gibt es die Möglichkeit, den Leuchtturm von innen zu besichtigen und Geschichten rund um Lükko zu hören. Die Termine sind 19. und 26. Oktober, jeweils von 13.45 bis 16.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder ab drei Jahren in Begleitung eines Elternteils sowie Erwachsene.
Am Dienstag, 20. und 27. Oktober gastiert zudem das Deichkrönchen-Erzähltheater im Kinderhaus. Grundlage ist das Kinderbuch „Deichkrönchen. Eine Seejungfrau entdeckt Ostfriesland“ von Stephanie Paatsch mit Illustrationen von Simone Hachenberg. Die etwa einstündigen Lesungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr.
Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus befindet sich in der Straße Zur Hauener Hooge 11 in 26736 Greetsiel, direkt neben dem Koppke und dem Nationalpark-Haus. Mit der NordseeCard ist der Eintritt kostenfrei. Für Kinder ohne NordseeCard kostet der Eintritt 3,50 Euro pro Kind.
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04926 / 918817.
Öffnungszeiten kompakt:
10.10. – 01.11.2026:
Mo., Di., M., Do., Fr.: 10 – 12:30 Uhr
Mo., Di., Mi.: 13:30 – 17:30 Uhr
Do. Lükko-Tag: 13:30 – 20 Uhr
Sa., So. und Feiertage: 10 – 14 Uhr
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Maike Habben
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26736 Krummhörn-Greetsiel
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