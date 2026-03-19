Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel startet mit buntem Osterprogramm
Im Kinderhaus Greetsiel (Zur Hauener Hooge 11, neben Koppke und dem Nationalpark-Haus) erwartet die kleinen Gäste ein Mix aus Kreativangeboten, Spielaktionen und besonderen Veranstaltungen. Mit der NordseeCard ist der Eintritt frei, ohne Karte beträgt der Eintritt 3,50 Euro pro Kind.
Besonders beliebt sind die Basteltage, bei denen Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Mit bunten Materialien entstehen fröhliche Frühlingsblumen, maritime Motive oder andere kleine Kunstwerke. Die Basteltage finden am 1., 7., 8., 14. und 15. April jeweils um 10:00 und 13:30 Uhr statt.
Ein fester Bestandteil des Programms ist zudem der wöchentliche Lükko-Tag in den Saisonzeiten: Jeden Donnerstagnachmittag verwandelt sich das Kinderhaus von 13:30 bis 20:00 Uhr in ein kleines Abenteuerparadies mit Kinderschminken, Kinderdisco und Stockbrotbacken an der Feuerschale. Bei gutem Wetter steht zusätzlich der Abenteuerspielplatz zur Verfügung.
Darüber hinaus lädt das Kinderhaus immer dann zum offenen Angebot „Komm spielen“ ein, wenn keine Sonderaktionen stattfinden. Kinder und Eltern können hier aus einem großen Angebot an Spielen und Kreativmaterialien wählen und gemeinsam Zeit verbringen.
Ein besonderes Highlight im Rahmen des Programms ist das Deichkrönchen-Erzähltheater. Die Lesung, angelehnt an das Kinderbuch „Deichkrönchen. Eine Seejungfrau entdeckt Ostfriesland“, beginnt am Dienstag, 31. März, sowie am Dienstag, 7. April, jeweils um 14:30 Uhr und dauert etwa eine Stunde.
Der Facepainting-Workshop „Frühlingserwachen“ ist ein besonderes Angebot für Kinder ab 6 Jahren: In Begleitung eines Elternteils erlernen die Teilnehmenden erste Techniken der Gesichtsmalerei und gestalten Blumen, Schmetterlinge und kleine Tiere – zunächst auf Übungsflächen, anschließend direkt im Gesicht. Der zweistündige Workshop ist auf maximal acht Kinder begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für ein Kind inklusive Begleitperson. Dieser Workshop findet statt am Mittwoch, 1. und am Mittwoch, 8. April von 18 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Tel. 0176/81784166.
Ergänzt wird das Programm durch eine besondere Familienaktion am Pilsumer Leuchtturm. Bei der Führung „Kinder erobern den Pilsumer Leuchtturm“ am 7. April entdecken Kinder gemeinsam mit Wally vom Kinderhaus den kleinsten Leuchtturm Ostfrieslands, erfahren spannende Geschichten und können den Turm auch von innen besichtigen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Geöffnet ist der Turm in der Zeit von 13:45 bis 16:15 Uhr.
Die Öffnungszeiten vom Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus variieren je nach Saison: Vom 23. März bis 19. April ist das Kinderhaus montags bis freitags vormittags von 10:00 bis 12:30 Uhr geöffnet, zusätzlich montags bis mittwochs nachmittags von 13:30 bis 17:30 Uhr sowie donnerstags bis 20:00 Uhr. An Wochenenden und an Feiertagen ist von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Vom 20. April bis 28. Juni gelten Öffnungszeiten mit freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10:00 bis 14:00 Uhr.
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04926 / 918817.
Das engagierte Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses – Anke Hinrichs (Leitung), Kathy Müller, Bärbel Ites-Eden, Pia Waldau, Waltraud Ehrentraut sowie die Schüler Till Hinrichs und Fynn-Ole Müller – ist bereits voller Vorfreude auf die kommende Saison.
Hier die Öffnungszeiten in kompakter Form:
Öffnungszeiten
23.03. bis 19.04.2026:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch: 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag (Lükko-Tag): 13:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
20.04. bis 28.06.2026:Freitag: 13:30 – 17:30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus freut sich auf viele kleine und große Besucher!
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel