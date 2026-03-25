Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: Kreativ-Workshop „Frühlingserwachen“
Blüten, Glitzer & Fantasie – Kinder ab 6 Jahren erleben florales Facepainting
Tickets sind online buchbar unter: https://shop.greetsiel.de/...
Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.
Was erwartet die Kinder?
Wir gestalten schöne Blumen, Schmetterlinge und kleine Tiere zunächst auf Übungsboards und auf speziellem Künstlerpapier. Danach werden die Gesichter bunt.
Termine:
Mittwoch, 1. April 2026, 18:00–20:00 Uhr
Mittwoch, 8. April 2026, 18:00–20:00 Uhr
Kommt vorbei und lasst euch von Blüten, Glitzer und Kreativität verzaubern – wir freuen uns auf euch!
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Hier die Öffnungszeiten in kompakter Form:
Öffnungszeiten
23.03. bis 19.04.2026:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch: 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag (Lükko-Tag): 13:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
20.04. bis 28.06.2026:Freitag: 13:30 – 17:30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus freut sich auf viele kleine und große Besucher!
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel