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Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: Kreativ-Workshop „Frühlingserwachen“

Blüten, Glitzer & Fantasie – Kinder ab 6 Jahren erleben florales Facepainting

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Der Facepainting-Workshop „Frühlingserwachen“ ist ein besonderes Angebot für Kinder ab 6 Jahren: In Begleitung eines Elternteils erlernen die Teilnehmenden erste Techniken der Gesichtsmalerei und gestalten Blumen, Schmetterlinge und kleine Tiere – zunächst auf Übungsflächen, anschließend direkt im Gesicht. Der zweistündige Workshop ist auf maximal acht Kinder begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro für ein Kind inklusive Begleitperson. Dieser Workshop findet statt am Mittwoch, 1. und am Mittwoch, 8. April von 18 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Tel. 0176/81784166.

Tickets sind online buchbar unter: https://shop.greetsiel.de/...
Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.

Was erwartet die Kinder?

Wir gestalten schöne Blumen, Schmetterlinge und kleine Tiere zunächst auf Übungsboards und auf speziellem Künstlerpapier. Danach werden die Gesichter bunt.

Termine:
Mittwoch, 1. April 2026, 18:00–20:00 Uhr
Mittwoch, 8. April 2026, 18:00–20:00 Uhr

Kommt vorbei und lasst euch von Blüten, Glitzer und Kreativität verzaubern – wir freuen uns auf euch!

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort:  Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

Hier die Öffnungszeiten in kompakter Form:

Öffnungszeiten
23.03. bis 19.04.2026:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch: 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag (Lükko-Tag): 13:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr

20.04. bis 28.06.2026:Freitag: 13:30 – 17:30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr

Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus freut sich auf viele kleine und große Besucher!

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte                 155.644                                Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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