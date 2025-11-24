Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: Erfolgreiche Saison - Rückblick 2025
Das Jahresprogramm war vielfältig und gut besucht. Zu den Höhepunkten zählten der farbenfrohe Kinderkarneval, das Kinderfest im August, das Familien-Drachenfest im Oktober sowie Aktionen zu Ostern, Muttertag und zum Weltkindertag. Auch der Tag der offenen Tür nach der Renovierung, das Erzähltheater „Deichkrönchen“, die beliebten Facepainting-Workshops und das stimmungsvolle Laternebasteln mit Laternenumzug fanden großen Anklang.
Ein echter Publikumsmagnet war erneut der wöchentliche Lükko-Tag mit Kinderdisco, Kinderschminken und anschließendem Stockbrotbacken an der Feuerschale. Regelmäßige Besuche des Maskottchens Lükko Leuchtturm sorgten dabei immer wieder für fröhliche Stimmung – das gemeinsame Tanzen mit Lükko gehörte für viele Kinder zu den schönsten Momenten.
Besonders kreativ ging es bei den Bastelangeboten zu. Je nach Jahreszeit entstanden thematisch passende Kunstwerke. Zu Spitzenzeiten nahmen bis zu 70 Kinder an einem Tag teil. An warmen Sommertagen zog das Team kurzerhand mit den Aktionen auf den benachbarten Abenteuerspielplatz um. Dort zählt der nachgebaute Pilsumer Leuchtturm weiterhin zu den beliebtesten Spielgeräten. Weitere Anziehungspunkte sind ein großer rot-weißer Kutter und ein riesiges Hüpfkissen in den Farben des Pilsumer Leuchtturms. Auf 10 mal 16 Metern können sich Kinder – gerne auch Erwachsene – nach Herzenslust austoben.
Auch am Originalstandort, dem Pilsumer Leuchtturm, gab es wieder gut besuchte Führungen. Wally, seit 30 Jahren erfahrene Mitarbeiterin im Kinderhaus, begeisterte mit unterhaltsamen Einblicken in die Geschichte des kleinen Turms. Über 1.500 Kinder nutzten 2025 die Gelegenheit, den normalerweise geschlossenen Leuchtturm von innen zu erkunden.
Aktuell ist das Kinderhaus noch bis zum 21. Dezember jeweils mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Adventszeit lädt das Team an diesen Tagen zum Adventsbasteln ein.
Über die Feiertage gelten Sonderöffnungszeiten: 27. und 28.12. von 10 bis 14 Uhr, 29. und 30.12. von 14 bis 18 Uhr, sowie vom 2. bis 4. Januar 2026 jeweils von 10 bis 14 Uhr.
Ein kleiner Ausblick auf 2026 darf bereits verraten werden: Das nächste große Kinderfest findet am 26. Juli in Greetsiel statt.
Das engagierte Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses – Anke Hinrichs (Leitung), Kathy Müller, Bärbel Ites-Eden, Pia Waldau, Waltraud Ehrentraut sowie die Schüler Till Hinrichs und Fynn-Ole Müller – zieht ein durchweg positives Fazit. Schon jetzt blickt man voller Vorfreude auf die kommende Saison, in der wieder zahlreiche kleine Gäste begrüßt werden sollen.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de