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Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: „Deichkrönchen“ als Lesung und Erzähltheater vom 21.07. bis 25.08. jeden Dienstag

(lifePR) (Krummhörn-Greetsiel, )
Im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel können kleine und große Gäste in den Sommerferien in die fantasievolle Welt der Seejungfrau Deichkrönchen eintauchen. Vom 21. Juli bis 25. August findet jeden Dienstag von 14.30 bis 15.30 Uhr das liebevoll inszenierte Erzähltheater mit Badekarren statt. Im Rahmen des Basteltages wird das Kinderbuch „Deichkrönchen – Eine Seejungfrau entdeckt Ostfriesland“ lebendig erzählt.

Mit ihrer Hängematte aus Fischernetzen findet Deichkrönchen beim Seehasen Lumpus ein neues Zuhause. In der bunten Gemeinschaft am Krabbenweg fühlt sie sich zum ersten Mal richtig wohl – trotz ihrer großen Füße. Ermutigt von ihren neuen Freunden, darunter die geheimnisvolle Auster und die verwunschene Maria von Perla, wagt sie sich an Land und entdeckt die Schönheit Ostfrieslands. Doch als sie eines Tages zurückkehrt, erwartet sie eine überraschende Wendung.

Die Geschichte von Stephanie Paatsch (Text) und Simone Hachenberg (Illustrationen) erzählt von Mut, Freundschaft und Neugier und entführt Kinder in eine maritime Welt voller Fantasie.

Der Eintritt ist mit der NordseeCard kostenfrei, ohne NordseeCard zahlen Kinder 3,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort:  Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

Öffnungszeiten (29. Juni bis 6. September 2026):
  • Montag bis Freitag: 10.00 bis 12.30 Uhr
  • Montag bis Mittwoch: 13.30 bis 17.30 Uhr
  • Donnerstag (Lükko-Tag): 13.30 bis 20.00 Uhr
  • Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 10.00 bis 14.00 Uhr
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04926 918817. Informationen zum Buch sind unter www.deichkroenchen.com erhältlich.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte 155.644                               
Übernachtungszahlen 835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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