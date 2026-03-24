Krummhörn-Greetsiel / Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: "Deichkrönchen" Lesung und Erzähltheater
Mit ihrer Hängematte aus Fischernetzen findet Deichkrönchen beim Seehasen Lumpus ein neues Zuhause. In der bunten Gemeinschaft am Krabbenweg fühlt sie sich zum ersten Mal richtig wohl – trotz ihrer großen Füße. Ermutigt von ihren neuen Freunden, darunter die geheimnisvolle Auster und die verwunschene Maria von Perla, wagt sie sich an Land und erkundet die Schönheit Ostfrieslands. Doch als sie eines Tages zurückkehrt, erwartet sie eine überraschende Wendung …
Die fantasievolle Geschichte von Stephanie Paatsch (Text) und Simone Hachenberg (Illustrationen) entführt Kinder in eine maritime Welt voller Mut, Freundschaft und Neugier.
Weitere Informationen zum Buch gibt es unter: www.deichkroenchen.com
Das Deichkrönchen-Erzähltheater findet an folgenden Terminen statt:
Dienstag, 31. März und Dienstag, 07. April 2026
Beginn ist jeweils um 14:30 Uhr, Dauer 1 Stunde
Der Eintritt ist mit Nordsee-Card frei (ohne NC 3,50 € pro Kind), eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, zuhören und mitträumen!
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04926 / 918817.
Hier die Öffnungszeiten in kompakter Form:
Öffnungszeiten
23.03. bis 19.04.2026:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch: 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag (Lükko-Tag): 13:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
20.04. bis 28.06.2026:Freitag: 13:30 – 17:30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus freut sich auf viele kleine und große Besucher!
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de