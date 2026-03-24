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Krummhörn-Greetsiel / Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel: "Deichkrönchen" Lesung und Erzähltheater

(lifePR) (Greetsiel, )
Am Dienstag, dem 31. März um 14:30 Uhr verwandelt sich das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in eine fantasievolle Küstenwelt: Im Rahmen des Basteltages lädt das Kinderhaus zur lebendigen Lesung des Kinderbuchs „Deichkrönchen – Eine Seejungfrau entdeckt Ostfriesland“ ein. Das liebevoll inszenierte Erzähltheater mit Badekarren bringt die Geschichte um die neugierige Seejungfrau Deichkrönchen direkt zu den kleinen Besucherinnen und Besuchern.

Mit ihrer Hängematte aus Fischernetzen findet Deichkrönchen beim Seehasen Lumpus ein neues Zuhause. In der bunten Gemeinschaft am Krabbenweg fühlt sie sich zum ersten Mal richtig wohl – trotz ihrer großen Füße. Ermutigt von ihren neuen Freunden, darunter die geheimnisvolle Auster und die verwunschene Maria von Perla, wagt sie sich an Land und erkundet die Schönheit Ostfrieslands. Doch als sie eines Tages zurückkehrt, erwartet sie eine überraschende Wendung …

Die fantasievolle Geschichte von Stephanie Paatsch (Text) und Simone Hachenberg (Illustrationen) entführt Kinder in eine maritime Welt voller Mut, Freundschaft und Neugier.

Weitere Informationen zum Buch gibt es unter: www.deichkroenchen.com

Das Deichkrönchen-Erzähltheater findet an folgenden Terminen statt:
Dienstag, 31. März und Dienstag, 07. April 2026
Beginn ist jeweils um 14:30 Uhr, Dauer 1 Stunde

Der Eintritt ist mit Nordsee-Card frei (ohne NC 3,50 € pro Kind), eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen, zuhören und mitträumen!

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort:  Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04926 / 918817.

Hier die Öffnungszeiten in kompakter Form:

Öffnungszeiten
23.03. bis 19.04.2026:
Montag bis Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch: 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag (Lükko-Tag): 13:30 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr

20.04. bis 28.06.2026:Freitag: 13:30 – 17:30 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr

Das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus freut sich auf viele kleine und große Besucher!

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen   835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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